Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов в Саратове

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России. В документе отмечается, что за 11 месяцев 2025 года количество выявленных экономических преступлений составило 101,6 тыс., что на 1,1% больше относительно аналогичного периода 2024 года.
Общий материальный ущерб от экономических преступлений достиг 316,1 млрд рублей, что стало рекордным значением за рассматриваемый период.
По данным МВД, за январь-ноябрь 2024 года выявили 100,6 тыс. подобных преступлений, тогда ущерб был на отметке 271,7 млрд рублей.
В 2023 году за этот же срок было выявлено 100,4 тыс. преступлений и зафиксирован ущерб в 272,8 млрд рублей. Максимум предыдущих лет был установлен в 2022 году – тогда обнаружили 106,3 тыс. преступлений экономической направленности, а ущерб оценили в 322,5 млрд рублей.
В материалах МВД уточняется, что экономические преступления относятся к правонарушениям, которые затрагивают имущественные и производственные отношения, а также экономические права отдельных граждан, групп лиц или организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от выявленных преступлений в 2025 году достиг почти 18,5 млрд рублей. Этот показатель превысил аналогичный прошлогодний уровень более чем на 4 млрд рублей.
Борьба с коррупцией в России в 2025 году приобрела особую значимость. Власти России продемонстрировали усиление внимания к злоупотреблениям во власти с помощью серии громких дел и процессов.
Эксперты отметили, что принимаемые против коррупции меры стали системными и начали приносить ощутимые результаты.