Bloomberg сообщил о росте состояния миллиардеров России в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Состояние богатейших бизнесменов из России за 2025 год выросло почти на 24 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index, который учитывает стоимость акций их компаний. Согласно отчету, совокупное состояние российских миллиардеров увеличилось на 23,818 млрд долларов.

Среди лидеров по росту капитала названы акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов, который заработал 6,04 млрд долларов, доведя свое состояние до 19,3 млрд долларов. Также отмечается значительный прирост у основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова – плюс 4,75 млрд долларов, общее состояние достигло 7,88 млрд долларов.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров разбогател на 3,38 млрд долларов, его капитал составил 14,4 млрд долларов, а основательница Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким увеличила свое состояние на 515 млн долларов, до 7,89 млрд долларов. В то же время наибольшие потери понес Михаил Фридман – его состояние сократилось на 4,7 млрд долларов и теперь составляет 10,1 млрд долларов.

Bloomberg Billionaires Index публикуется с марта 2012 года и включает данные о 500 самых состоятельных людях мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года состояние российских миллиардеров выросло почти на 18 млрд долларов. В октябре финансовое состояние российских миллиардеров также увеличилось на 20 млрд долларов. В сентябре суммы, которыми располагают российские миллиардеры, выросли почти на 25 млрд долларов.