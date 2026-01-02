«Чебурашка 2» собрал более 1 млрд рублей за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко установил новый рекорд по кассовым сборам, собрав 1,006 млрд рублей всего за первые сутки проката, передает ТАСС. Картина вышла на большие экраны 1 января, а предпродажи билетов принесли 421,2 млн рублей. За один день фильм посмотрели более 878 тыс. зрителей.

В этот же день в прокат вышли и другие долгожданные отечественные премьеры – «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина. По итогам первого дня «Простоквашино» занял вторую строчку рейтинга, собрав 451,8 млн рублей и привлек в кинотеатры 410,7 тыс. человек.

Третьим по сборам стал «Буратино». Его дебют принес 446 млн рублей, а посмотреть фильм в кино пришли 389 тыс. зрителей.

