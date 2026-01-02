Астрономы заявили о неизменности погоды при сближении Земли и Солнца

Tекст: Дмитрий Зубарев

Максимальное сближение Земли и Солнца, которое произойдет 3 января, не повлияет на погодные условия, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, времена года определяются не расстоянием до светила, а наклоном земной оси к плоскости орбиты.

Астрономы отметили: «Смена времен года на Земле не зависит от расстояния, отделяющего планету от Солнца. На смену времен года влияет наклон земной оси к плоскости орбиты. На самом деле ближе всего к Солнцу Земля находится зимой, а дальше всего – летом».

Третьего января планета окажется в перигелии – это самая близкая к Солнцу точка на орбите Земли. В этот день расстояние между Землей и Солнцем сократится до минимума и составит 147 099 586 км. Благодаря этому видимый диаметр Солнца будет максимальным за весь год.

