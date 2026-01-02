МИД указал на ошибочность эскалации вокруг иранской ядерной программы

Глава департамента МИД Постников: Право на мирный атом не подлежит пересмотру

Tекст: Антон Антонов

По словам Постникова, за 2025 год было приложено немало усилий для достижения устойчивых договоренностей, которые позволили бы устранить недопонимания и подозрения относительно исключительно мирного характера иранского атома. Россия, как отметил Постников, всеми силами содействовала этому диалогу, передает РИА «Новости».

«К сожалению, на Западе возобладала линия в пользу эскалации, которая по определению ошибочная, проигрышная и тупиковая», – сказал Постников.

По словам Постникова, Россия убеждена, что альтернативы политико-дипломатическому урегулированию не существует. Подчеркнуто, что Тегеран регулярно подает сигналы о своей готовности к равноправному диалогу и следованию международному праву, в том числе Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Указывается, что ДНЯО включает «четкие положения, касающиеся развития атомной энергии неядерными по смыслу этого Договора странами, включая Иран, в мирных целях».

«Это право является неотъемлемой частью ДНЯО и не подлежит ни пересмотру, ни ограничениям, как бы отдельные влиятельные государства ни тужились доказать обратное», – сказал Постников.

Он особо обратил внимание на то, что усилия по ограничению прав Ирана исходят в основном от государств, которые сами не присоединились к ДНЯО и наносили удары по иранской ядерной инфраструктуре, находящейся под гарантиями МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства Дональд Трамп заявил о возможности военных действий США против Ирана, если Тегеран возобновит ядерную или ракетную программу. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жестко ответить на любую агрессию со стороны США. Кремль подчеркнул важность недопущения эскалации на Ближнем Востоке.