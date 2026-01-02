Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Тамбова

Росавиация пояснила в Telegram, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов обусловлены стремлением гарантировать безопасность полетов.
Rhone: Пиротехника могла быть причиной трагедии на курорте в Швейцарии
Причиной трагедии на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале могло стать неосторожное обращение с пиротехникой, передает Rhone FM
Как сообщили несколько источников радиостанции, инцидент стал результатом серии взрывов, которые могли быть связаны именно с пиротехническими изделиями.
В результате случившегося в баре на территории курорта погибли порядка 40 человек, еще не менее 100 получили травмы, сообщала также газета Le Nouvelliste.
Власти Швейцарии исключили версию теракта в качестве причины случившегося, о чем заявила генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу, сообщает ТАСС. По ее словам, основная версия – это поджог, однако к расследованию также привлекли экспертов по работе с пиротехнической продукцией. Террористическую угрозу официально не рассматривают.
Между тем полиция кантона Вале подтвердила гибель «нескольких десятков» человек на курорте, а также заявила о примерно 100 раненых. Начата работа по опознанию жертв трагедии, подчеркивает глава полиции Фредерик Гислер. На месте продолжают работать спасатели и эксперты.
В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.
В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:
– Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?
– Я на Первом, а вы?
– А я на ТНТ.
– Ну и дура.
В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:
– Девушка, а девушка, а как вас зовут?
– Таня.
– А меня Федя.
– Ну и дура.
Экс-разведчик США оценил шанс на переговоры после атаки на резиденцию Путина
Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер счел невозможным любые переговоры с Киевом после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина, передает РИА «Новости». По его словам, данное событие радикально меняет подход к украинскому правительству.
Он заявил, что киевский режим нельзя рассматривать как сторону переговоров, а скорее, как террористическую организацию, которую следует полностью уничтожить.
Риттер отметил, что атака украинских сил стала критической чертой, после которой дальнейшие контакты и диалог невозможны.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.
Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.
Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские военные знают, как, чем и когда ответить на атаку Киева на резиденцию президента России.
Французский журнал Valeurs Actuelles пишет, что атака ВСУ с использованием более 90 беспилотников на новгородскую резиденцию президента Владимира Путина совпала с окончанием пресс-конференции американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Французское издание подчеркивает, что нападение поставило под угрозу благополучие всего Запада и еще больше осложнило перспективы разрешения ситуации на Украине.
В материале особое внимание уделено реакции европейских столиц, которые, по мнению автора Valeurs Actuelles, проигнорировали произошедшее. «Молчание – это соучастие, если не в действии, то уж точно в бездействии», – указывает журналист.
Ответственность за обострение ситуации автор возлагает на европейские элиты, заявляя, что судьба Европы теперь находится в опасности.
По мнению автора, нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало переломным событием, и действия европейских лидеров могут привести к их политическому наказанию – либо через выборы, либо через массовые протесты.
Руководитель дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила, что сообщения о таких ударах – это «намеренное отвлечение внимания».
Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, участвовавших в попытке атаки. Российские военные засекли запуск дронов с территории Сумской и Черниговской областей Украины.
Источник The Wall Street Journal сообщил, что сотрудники служб национальной безопасности США якобы не нашли подтверждений информации об ударе Киева по резиденции президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Газета ссылается на источник в американской администрации, знакомого с разведданными. По данным издания, оценка ЦРУ не выявила признаков попыток нападения на российского лидера.
Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.
Киевский режим во время атаки применил 91 ударный беспилотник.
Евросоюз намерен усилить контроль над якобы перевозками российской нефти после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, сообщает РИА «Новости».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Москву в якобы причастности к атаке на критическую инфраструктуру. Каллас заявила, что Евросоюз будет вкладывать средства в новые кабельные линии, улучшать мониторинг, повышать готовность к ремонту и бороться с деятельностью так называемого теневого флота России.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что он и власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации. Кошта отметил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил поддержку мерам, направленным на защиту европейской инфраструктуры.
Ответ на теракт в Хорлах должен быть беспощадным и всеобъемлющим, заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
По его словам, возмездие обязательно затронет как непосредственных исполнителей, так и командиров украинских подразделений. Медведев подчеркнул, что реагировать на случившееся необходимо только «беспощадным языком возмездия», добавив: «хватит церемониться».
Медведев отметил, что уничтожение бандеровцев должно происходить не только на Украине, но и в Европе, и на морских курортах, где бы они ни скрывались. Он процитировал стихотворение Константина Симонова, подчеркнув необходимость уничтожать врага при любой возможности.
«Бандеровских ублюдков надо резать, как больных свиней.Как сказал в своем великом стихотворении Константин Симонов: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» – подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза сравнил трагедию в Херсонской области с массовым убийством мирных жителей в Хатыни в 1943 году. «Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков», – заявил Медведев.
Он добавил, что теракт, совершенный в новогоднюю ночь, повлечет за собой неминуемое и скорое возмездие в ходе российского наступления.
Ранее Сальдо сообщил, что число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Сальдо также уточнил, что атака БПЛА затронула кафе и гостиницу, погибли 24 человека, еще 50 пострадали.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям в Херсонской области должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.
Мария Захарова отметила, что в гибели людей виновны спонсоры киевских властей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.
О жертвах атаки украинских беспилотников на кафе и гостиницу в поселке Хорлы в Херсонской области Сальдо сообщил в эфире «России-24».
По его словам, тела погибших почти полностью сгорели, что, по его словам, напоминает последствия «ядерного удара».
Глава региона рассказал: «Идет идентификация [личностей], тела полностью практически сгорели. Это страшно, просто страшно на это смотреть, потому что как после ядерного удара – остались только силуэты, лежащие там после разбора завалов».
Сальдо сообщил также, что в результате атаки один ребенок погиб, его тело обнаружено среди обломков, но идентификация пока продолжается. Помимо этого, получили ранения четверо человек. По словам губернатора, на месте трагедии продолжаются следственные действия и разбор завалов для установления всех обстоятельств случившегося.
Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина
Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.
Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 154 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 106 444 беспилотника, 641 ЗРК, 26 826 танков и других броне машин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, 50 530 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, в декабре российские военнослужащие сбили истребитель Су-27, которым управлял подполковник Вооруженных сил Украины Евгений Иванов.
А в конце декабря украинский летчик Шемет погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ.
Беспилотники, атаковавшие кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области, несколько минут находились над морем перед нападением, сообщил Сальдо в эфире «России 24». По словам губернатора, первый из дронов выполнял функцию разведчика и нацелил остальные устройства на объект.
Сальдо отметил: «Противник специально подобрал время. Беспилотники, видимо, висели где-то над морем, а первый беспилотник-разведчик направил их прямо в точку без нескольких минут до боев курантов. Это был первый беспилотник, потом второй, третий уже был с зажигательным взрывным снарядом».
Сальдо опубликовал фото с места теракта ВСУ против жителей Хорлов
Фотографии разрушений после атаки беспилотников на поселок Хорлы опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. На снимках видны последствия удара: пострадали местный отель и кафе, расположенные на побережье Черного моря.
Владимир Сальдо подчеркнул, что атака произошла в ночь на 1 января.
«И после этого в Киеве продолжают говорить о мире, – Пусть весь мир видит, какой именно »мир« они предлагают», – написал губернатор.
В результате ночного удара дронами в больницах Крыма и Херсонской области остаются 13 пострадавших, среди которых двое детей и шестеро человек в тяжелом состоянии.
Захарова назвала спонсоров ВСУ виновными в гибели людей в Херсонской области
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.
«Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.
Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.
Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.
Потери украинских войск в 2025 году составили более 513 тыс. военнослужащих, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России.
По этим оценкам, наибольшие потери ВСУ понесли в январе, марте и октябре – 51 960, 47 665 и 47 105 человек соответственно. В среднем за месяц ВСУ теряли около 42,7 тыс. бойцов.
Отмечается, что за предыдущий, 2024 год, ВСУ потеряли примерно 593 410 человек.
С начала спецоперации на Украине и до конца 2025 года российские военные уничтожили значительное количество украинской военной техники: 669 самолетов, 283 вертолета, более 106 тыс. беспилотников, 641 зенитный ракетный комплекс и почти 27 тыс. танков и других бронемашин. Кроме того, в сводке указаны потери в 1 634 боевых машинах реактивных систем залпового огня, 32 275 орудиях полевой артиллерии и миномётов, а также 50 464 единицах специальной военной автомобильной техники.
Вооруженные силы России в 2025 году взяли под контроль более 6300 кв. километров в зоне спецоперации.