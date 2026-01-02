Премьер Гренландии Нильсен заявил о вере в будущую независимость от Дании

Tекст: Антон Антонов

«Я верю, что мы сможем этого достичь, но для этого нужен сильный фундамент», – приводит слова Нильсена РИА «Новости» со ссылкой на TV2.

В ходе обращения к народу он подчеркнул важность формирования прочных институтов, динамичных компаний и ответственных граждан перед возможным переходом к самостоятельности.

Кроме того, Нильсен высказал недовольство в связи с неуважительным отношением к Гренландии и в очередной раз указал, что остров нельзя купить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прежний премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании. Президент США Дональд Трамп назначил спецпосланника по Гренландии, которым стал губернатор Луизианы Джефф Лэндри. Новый американский спецпосланник пообещал сделать все возможное для присоединения Гренландии к США.