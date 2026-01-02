Американский виолончелист обвинил Уилла Смита в сексуальных домогательствах

Виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил Уилла Смита в домогательствах

Tекст: Антон Антонов

Джозеф заявил, что Смит сначала завоевал его доверие, чтобы затем подвергнуть сексуальной эксплуатации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Истец подчеркивает, что характер действий Смита, высказывания и «обстоятельства проникновения в гостиничный номер» указывают на преднамеренное «хищническое» поведение, а не случайный эпизод.

В иске говорится, что инцидент произошел в Лас-Вегасе на фоне музыкального тура Смита в 2025 году, для которого был нанят Джозеф. В отсутствие виолончелиста неизвестный проник в его гостиничный номер, предоставленный работодателем, и оставил записку со словами «Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.».

После жалобы работодателю Джозеф был уволен. Джозеф потребовал компенсаций морального, финансового и репутационного характера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году на церемонии вручения премии «Оскар» Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока. Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Во время выступления Рок пошутил о короткой прическе Джейды Пинкетт-Смит, которая страдала от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.