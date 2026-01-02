Захарова: В гибели людей в Херсонской области виновны спонсоры ублюдков в Киеве

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала гибель людей в Херсонской области.

«Обвиняем в этом всех, кто спонсирует террористических ублюдков на Украине! Обвиняем в убийстве детей и уничтожении мирных жителей! Обвиняем в растлении украинской государственности, превратившейся в машину для убийств! Обвиняем!», – написала в Telegram-канале Захарова.

Дипломат провела историческую параллель с событиями в белорусской деревне Хатынь, которую захватили и сожгли коллаборационисты с Западной Украины 85 лет назад, отмечая, что тогда нацисты не прикрывались идеями демократии или заботой о детях. Она подчеркнула, что почерк насилия, который использовался тогда, сейчас продолжается киевскими властями.

Захарова также обвинила западные страны в поддержке украинских сил, упомянув, что отчеты о затраченных миллиардах налогоплательщиков Запада теперь будут включать информацию о «новогодних подарках» для убийства мирных жителей и детей. По ее мнению, эти страны несут ответственность за страдания невинных.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке дрона на кафе и гостиницу, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

Сальдо допустил причастность британских спецслужб к этому удару. Родион Мирошник заявил, что атака по мирным жителям на Украине должна получить максимально жесткую правовую и политическую оценку всех стран.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

В больницах Крыма и Херсонской области находятся 13 пострадавших, включая двух детей, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.