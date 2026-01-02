День научной фантастики отмечают в мире в пятницу

Tекст: Антон Антонов

Дата 2 января выбрана в качестве праздника, поскольку в 1919 году в Смоленской губернии в этот день (по документам) родился один из выдающихся писателей-фантастов XX века Айзек (Исаак) Азимов.

При этом сам Азимов рассказывал, что не знает точной даты своего рождения, поскольку родился после революции, когда из-за хаоса были проблемы с регистрацией. В 1923 году его семья уехала в Соединенные Штаты.

Также 2 января отмечают День мягких подушек, Всемирный день интроверта и День швейцарского сыра.



