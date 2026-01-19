  • Новость часаРоссиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    Юниорские сборные России по керлингу допустили до соревнований с флагом и гимном
    СК: Подозреваемый в убийстве в Электростали признал свою вину
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    Россиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу

    МВД напомнило о необходимости загранпаспорта детям для въезда за границу

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    С 20 января 2026 года дети младше 14 лет смогут выезжать за рубеж только по загранпаспорту, а не по свидетельству о рождении.

    Министерство внутренних дел напомнило, что с 20 января 2026 года несовершеннолетним гражданам России до 14 лет для выезда за границу потребуется заграничный паспорт. По свидетельству о рождении дети смогут вернуться в Россию, если выехали за рубеж до вступления новых правил в силу, пишет «Российская газета»,

    Ранее для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан детям до 14 лет требовалось только свидетельство о рождении. Однако теперь для оформления авиабилетов также понадобится загранпаспорт, независимо от того, сопровождает ли ребенка родитель или другое лицо, отметили в Росавиации.

    На официальных сайтах РЖД и ряда авиакомпаний уже невозможно приобрести билет для несовершеннолетнего за рубеж без паспорта. Платформы бронирования также внедрили соответствующие изменения и информируют клиентов о новых правилах при оформлении бронирований и в рассылках для тех, у кого уже есть подтвержденные поездки в указанные страны.

    Эксперты советуют туристам брать свидетельство о рождении при пересечении границы, поскольку этот документ подтверждает родственные отношения между ребенком и сопровождающими взрослыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России сообщало о введении с 20 января 2026 года новых правил пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами России. Новые правила затронут порядок оформления согласия на выезд детей за пределы страны. МВД подчеркнуло, что изменения направлены на повышение безопасности несовершеннолетних при пересечении границы.

    Стало известно о планах Дмитриева встретиться с Кушнером и Уиткоффом

    Axios: Дмитриев планирует встретиться с Уиткоффом и Кушнером во вторник

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во вторник проведет встречу в Давосе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, заявил журналист Барак Равид, ссылаясь на свой источник.

    «Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее Reuters сообщило, что Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и планирует провести встречи с американской делегацией.

    Напомним, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум.

    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз может к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона на фоне напряженности с Вашингтоном, пишет Politico.

    Европейский союз рискует к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегическую уязвимость на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Politico. Уже сейчас, по новым данным, Европа импортирует четверть газа из США – эта доля будет расти по мере отказа ЕС от поставок газа из России.

    По словам ведущего аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Аны Марии Яллер-Макаревич, «повышенная зависимость от газа из США создала потенциально рискованную геополитическую уязвимость». Она отметила, что это противоречит целям ЕС по диверсификации, сокращению спроса и развитию возобновляемой энергетики.

    Опасения по поводу уязвимости усилились на фоне недавних высказываний Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии и угрозы ввести новые тарифы на страны ЕС, включая Францию, Данию, Германию и Британию. Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, но «надеется, что до этого не дойдет».

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. Сейчас доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими импортёрами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    Согласно оценкам IEEFA, к 2030 году доля поставок американского газа может составить до 40% от общего объема импорта ЕС и 80% – среди всех поставок СПГ. Несмотря на курс на «зеленый переход», четверть энергопотребления Европы по-прежнему приходится на газ, а высокие цены на энергоносители подталкивают страны ЕС продолжать закупки из США.

    ЕС рассчитывает на расширение поставок газа из Катара и ОАЭ к 2030 году, однако пока реализует масштабные проекты для приема и транспортировки американского СПГ, включая новые трубопроводы между Мальтой, Кипром и материковой Европой и планируемую линию между Боснией и Хорватией.

    Депутат Европарламента Томас Пеллерен-Карлен заявил Politico, что спрос на газ в ЕС падает благодаря инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. По его словам, если Европа продолжит этот курс, зависимость от американского СПГ постепенно снизится. Однако представители европейских правительств признают, что в ближайшее время альтернативы поставкам из США фактически нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%.

    Вашингтон разочаровал Европу своей стратегией в области безопасности.

    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    @ Francisco J. Olmo/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, «выглядит крайне странной», заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

    Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    «Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

    По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

    Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.

    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    @ Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нераспроданные запасы алкогольной продукции на общую сумму порядка 22 млрд долларов скопились на складах ведущих мировых производителей, среди которых британская Diageo, итальянская Campari, американская Brown Forman, а также французские Pernod Ricard и Rémy Cointreau, пишет Financial Times (FT).

    Как отмечает FT, это рекордное количество нераспроданного алкоголя за последние более чем десять лет, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что стоимость продукции Remy Cointreau, оставшейся без покупателей, достигает 1,8 млрд евро (около 2,09 млрд долларов). Эта цифра почти вдвое превышает годовой доход компании и почти равна ее рыночной капитализации.

    Причиной такого накопления запасов стал резкий всплеск производства из-за повышенного спроса на алкоголь во время пандемии COVID-19. Однако последовавший рост инфляции и снижение доходов по всему миру привели к резкому падению спроса, что вынудило производителей консервировать мощности и снижать цены.

    Ситуация, по данным газеты, приводит к увеличению долговых обязательств компаний и риску ценовой войны на рынке. Эксперты отмечают, что спад особенно сильно ударил по сегментам шотландского виски, коньяка и текилы.

    В прошлом году России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции.

    Российская блогерша умерла в 23 года

    Блогерша Карина Штерн скончалась в 23 года после борьбы с раком

    @ Karina Shtern

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская блогерша Карина Штерн скончалась в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака.

    О смерти дочери рассказал её отец в блоге девушки, где тысячи подписчиков следили за её жизнью и поддерживали до последнего дня. «Сегодня утром нашей девочки не стало. Ей было всего 23», – написал отец Карины, передает «Московский комсомолец».

    Три года назад у девушки диагностировали альвеолярную рабдомиосаркому – редкую и тяжёлую разновидность онкологии. Сама Карина с иронией называла себя «раковая woman», открыто делилась своим опытом и не скрывала трудностей лечения.

    Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии, протонную терапию и долгие месяцы в клиниках, Карина продолжала вести блог, путешествовала, пробовала новые увлечения, в том числе парапланеризм, и рассказывала о модных образах. Она вдохновляла подписчиков своим отношением к жизни и стойкостью перед болезнью. После короткой ремиссии заболевание вновь обострилось.

    Отец подчеркнул, что Карина была сильной, мужественной и прожила яркую, насыщенную жизнь, сумев исполнить свои мечты. Прощание с блогершей состоится в Барнауле, о дате и месте церемонии семья сообщит дополнительно.

    В ноябре блогер Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни после длительной борьбы с онкологией.

    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    Биатлонист Васильев рассказал о размере своей олимпийской пенсии
    @ Датикашвили Малхаз/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Двукратный олимпийский чемпион, советский биатлонист Дмитрий Васильев сообщил о получении президентской стипендии в размере 60 тыс. рублей.

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал о размере своей пенсии, сообщает Sport24. Спортсмен отметил, что получает президентскую стипендию в размере 60 тыс. рублей. По его словам, «к сожалению, давно не было индексации».

    Васильев добавил, что несколько лет назад эта сумма считалась вполне достойной, однако сейчас, с учетом роста цен, ее уже недостаточно. Он подчеркнул, что работает и получает зарплату, а стипендия для него – дополнительная поддержка. При этом для олимпийских чемпионов с небольшими пенсиями даже эта сумма остается значимой.

    По мнению Васильева, существующая система начисления стипендии несправедлива. Он считает, что чемпионы, завоевавшие несколько золотых медалей, должны получать большую выплату, чем те, кто добился единственной победы на Олимпиаде.

    Ранее экономист Эльвира Глухова сообщала, что россияне, оформившие накопительную пенсию в 2026 году, смогут получить единовременную выплату до 440 тыс. рублей.


    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовые беспорядки произошли в гаагском районе Схилдерсвейк в ночь на понедельник после поражения сборной Марокко в финале Кубка Африки по футболу, сообщила газета De Dagelijkse Standaard со ссылкой на данные полиции.

    Массовые беспорядки вспыхнули в Гааге после финального матча Кубка Африки по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Dagelijkse Standaard и данные полиции.

    После поражения сборной Марокко в районе Схилдерсвейк собрались агрессивные группы молодежи, которые отказались разойтись по требованию полиции. В ответ на это была вызвана мобильная бригада, а правонарушители начали забрасывать стражей порядка фейерверками, в том числе и патрульных на велосипедах.

    Полиция применяла силу для восстановления порядка, в результате чего задержали восемь человек. Троих подозревают в насильственных действиях, двоих – в оскорблении сотрудников полиции, еще двоих – в незаконном хранении пиротехники, одного – в нарушении общественного порядка. Аналогичные инциденты зафиксированы и в других городах страны: в Амстердаме также потребовалось вмешательство мобильных подразделений полиции, а в Роттердаме наблюдались массовые скопления людей и нарушения порядка.

    Правоохранительные органы продолжают расследование событий и не исключают новых задержаний.

    Тем временем президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной сборной в Кубке африканских наций. В финальном матче команда Сенегала обыграла Марокко со счетом 1:0. После напряженной концовки встречи, включавшей отмененный гол и пенальти в ворота сенегальцев, главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв даже увел команду с поля в знак протеста, однако затем игроки вернулись, и вратарь Эдуар Менди отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

    Это вторая в истории победа сборной Сенегала в Кубке африканских наций, впервые команда завоевала трофей в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марокко отказалось проводить чемпионат Африки по футболу.

    Генсек ФИФА заявила, что «угроза расизма» в России не является препятствием для проведения международных турниров.

    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Стоматолог Копылов: Россияне теряют зубы из-за слабой профилактики и гигиены

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

