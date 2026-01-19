  • Новость часаРоссиянам напомнили о новых правилах выезда детей за границу
    Идея «европейского НАТО» приближает ЕС к расколу
    Молдавия начала процесс выхода из СНГ
    В Польше отменили слова «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
    Олимпийский чемпион Тихонов захотел пенсию в размере полумиллиона рублей
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    Юниорские сборные России по керлингу допустили до соревнований с флагом и гимном
    СК: Подозреваемый в убийстве в Электростали признал свою вину
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    19 января 2026, 22:12 • Новости дня

    Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО,

    Дания и Гренландия выступили с предложением создать в Арктике отдельную миссию НАТО, передает РИА «Новости». Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт озвучили эту инициативу во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Поульсен уточнил, что стороны обсудили этот вопрос и также предложили сформировать миссию, выразив надежду, что удастся выработать рамки возможного формата работы. Он не стал раскрывать, как конкретно Рютте отреагировал на инициативу, однако отметил, что не считает нынешнюю разведывательную миссию НАТО в Гренландии ошибочной.

    Сейчас в Гренландии уже действует миссия альянса под командованием Дании, участие в которой принимают военные ряда европейских стран-партнеров по НАТО. Эта миссия проводится в рамках усилий по увеличению военного присутствия НАТО в Арктическом регионе.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что европейским властям стоит обратить внимание на урегулирование конфликта на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность создания нового альянса в области безопасности без участия Соединенных Штатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что идея «европейского НАТО» приближает Европейский союз к внутреннему расколу.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    19 января 2026, 21:18 • Видео
    Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

    В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    19 января 2026, 00:57 • Новости дня
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    @ Thomas Trutschel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь стран НАТО после угрозы президента США Дональда Трампа ввести против них пошлины выпустили совместное заявление, в котором выразили поддержку Гренландии, заявление опубликовано шведским правительством.

    Заявление сделали Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Британия. Власти этих государств подчеркнули, что действия США могут привести к опасным последствиям для международных отношений, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что военные учения Arctic Endurance в Гренландии не несут угрозы другим странам. «Как члены НАТО мы привержены укреплению безопасности Арктики... Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дании и народом Гренландии...», – говорится в сообщении. Страны собираются действовать совместно для координации реакции на торговые меры США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО. Тарифы грозят Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландам, Финляндии и Британии. Пошлины, как заявили в Вашингтоне, будут действовать до достижения соглашения о покупке Гренландии.

    19 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    Politico: Европа задумалась о разводе с Америкой
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Недавние угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе активные обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности, сообщает Politico.

    Трамп вновь оказался в центре внимания европейских лидеров после того, как пригрозил ввести штрафные тарифы против стран, которые попытаются помешать его планам по Гренландии, сообщает Politico.

    Для многих правительств Европы этот шаг стал «последней каплей» в и без того напряженных отношениях с Соединенными Штатами. Дипломаты называют попытку аннексии датской территории «безумной» и считают, что Европа должна ответить на это жестко.

    Один из европейских дипломатов заявил: «Я думаю, это воспринимается как шаг, который зашел слишком далеко». По его словам, Европа долгое время критиковалась за мягкость по отношению к Трампу, однако сейчас наступил момент, когда необходимо провести красные линии. Высокопоставленные чиновники в Евросоюзе выразили мнение, что больше нет смысла ждать изменений во внешней политике США, и призвали к скоординированному переходу к новым реалиям.

    Сейчас европейские лидеры обсуждают варианты «развода» с США и создание собственной системы безопасности, в которой у Соединенных Штатов будет лишь опциональная роль. Страны Евросоюза и союзники, не входящие в ЕС, такие как Британия и Норвегия, уже работают в тесном контакте, поддерживая инициативы по Украине и координируя ответы на действия американского президента. В эти неформальные группы, получившие название Washington Group, входят такие лидеры, как Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен.

    Эскалация Трампа вокруг Гренландии стала поворотным моментом: даже обычно сдержанный Стармер в телефонном разговоре с Трампом назвал тарифные угрозы «неправильными». У европейцев укрепилось понимание, что им предстоит строить будущую архитектуру безопасности самостоятельно, а НАТО теряет прежнее значение.

    Тем временем Евросоюз обсуждает создание постоянной армии численностью 100 тыс. человек и формирование Европейского совета безопасности с участием Британии. Ожидается, что в ближайшие дни лидеры ЕС проведут экстренный саммит для выработки общей позиции в ответ на действия США. Как отметила фон дер Ляйен после переговоров с коллегами и генсеком НАТО, Европа намерена «твердо защищать» Гренландию и проявить «непоколебимость и решимость» в вопросах европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    19 января 2026, 10:41 • Новости дня
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    ЕС задумался о применении против США «торговой базуки»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Планы Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из восьми стран НАТО ради сделки по покупке Гренландии вызвали резкую реакцию в Европе, где обсуждается применение нового торгового инструмента, который может ограничить доступ американских компаний к единому рынку ЕС, сообщает Axios.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести с 1 февраля 10-процентные тарифы на товары из Франции, Германии, Британии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии, если не будет достигнута сделка по покупке Гренландии, сообщает Axios.

    К июню тарифы могут вырасти до 25%. Эти меры поставили под угрозу соглашение о свободной торговле США и ЕС, которое Трамп ранее называл «самой крупной сделкой в истории».

    В ответ президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров призвали Евросоюз впервые применить экономический «противокоэрционный инструмент» 2023 года. Этот механизм может ограничить доступ американским компаниям на рынок ЕС и резко усилить торговую напряженность. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые тарифы способны спровоцировать «спираль» экономического противостояния, но подчеркнула: «Европа останется единой, скоординированной и будет защищать свой суверенитет».

    Руководители Швеции, Германии, Норвегии и Нидерландов назвали действия Трампа «шантажом». В совместном заявлении восемь стран пообещали действовать едино и слаженно в ответ на угрозы. Манфред Вебер, лидер крупнейшей фракции Европарламента, заявил, что одобрение торгового соглашения с США «невозможно на данном этапе» и что нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены.

    По мнению главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, Трамп, пытаясь якобы защитить Гренландию от Китая и России, наоборот, создает благоприятные условия для их влияния на Западе из-за торговых разногласий между союзниками. Она также подчеркнула, что вопросы безопасности Гренландии должны обсуждаться внутри НАТО, а тарифы лишь ослабляют обе стороны.

    Министр финансов США Скотт Бессент в эфире NBC News заявил, что приобретение Гренландии необходимо для безопасности, добавив: «Европейцы демонстрируют слабость, США – силу». Европейские лидеры в экстренном порядке обсуждают ответные меры на угрозу Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    19 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском

    Беспрозванных процитировал на литовском Невского после угроз блокады Калининграда

    Губернатор ответил на угрозу блокады Калининграда словами Невского на литовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных использовал фразу на литовском языке из «Александра Невского» в ответ на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о разработке НАТО сценария блокады региона.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных прокомментировал в Telegram-канале заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона. Он отреагировал на слова литовского дипломата цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», при этом специально перевел фразу на литовский язык.

    Юргелявичус ранее заявил в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ», что у НАТО якобы существует сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. По словам губернатора, подобные заявления выглядят необдуманно и требуют жесткого ответа.

    Калининградская область является эксклавом России, отделенным от основной территории границами стран Евросоюза. На сегодняшний день санкции ЕС ограничивают сухопутный транзит в регион, а перевозки по железным дорогам возможны только по установленным квотам.

    В ответ на эти ограничения российские власти увеличили объем грузоперевозок по морю между Усть-Лугой и Калининградом, что позволило избежать дефицита товаров в регионе. Дополнительно были введены новые паромы, чтобы обеспечить стабильное снабжение области всем необходимым.

    Во время «Итогов года» президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области. Путин также отметил, что надеется на отсутствие угроз для региона. Президент заявил, что попытки блокады Калининградской области могут привести к крупномасштабному вооруженному конфликту.

    «Все должны это понимать и отдавать себе отчет, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – заявил Путин.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 10:29 • Новости дня
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    Эстония подтвердила готовность отправить военных в Гренландию
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о намерении страны направить военных для участия в грядущих военных учениях на территории Гренландии.

    Эстония планирует принять участие в военных учениях, которые пройдут в Гренландии, сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. Точное количество эстонских военнослужащих, которые отправятся на остров, пока остается неизвестным, передает «Коммерсантъ».

    Министр отметил, что позиция Эстонии в вопросе участия в подобных маневрах остается прежней. В интервью ERR Певкур подчеркнул: «Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в учениях, и, на мой взгляд, увязывать участие в учениях НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно».

    Сейчас, по словам министра, в Таллине продолжается работа по согласованию технических деталей участия эстонских военных в учениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии и отметили положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Издание сообщало, что европейские лидеры решили отозвать военных из Гренландии из-за опасений раскола в НАТО. Брюссель попытается сделать ставку на то, что Дональд Трамп под давлением американского истеблишмента откажется от притязаний на остров. Глава Белого дома ранее объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    19 января 2026, 21:40 • Новости дня
    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии

    Мирошник: Зеленский недоволен смещением внимания ЕС с Украины на Гренландию

    Мирошник объяснил ненависть Зеленского к теме Гренландии
    @ Ludovic Marin/Pool/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский крайне негативно относится к обсуждениям вокруг Гренландии, поскольку они оттягивают внимание европейцев от событий на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По его словам, Зеленский «катастрофически ненавидит» так называемый проект Гренландии и связанные с ним европейские дискуссии, передает ТАСС.

    Мирошник в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметил, что украинская делегация затратила большие усилия на подготовку переговоров в Давосе и организацию украинского завтрака с анонсированным подписанием договоров с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, по его мнению, тематика Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет «только на разогрев».

    Дипломат заявил, что обсуждение Гренландии стало для европейской повестки главным, а украинский вопрос второстепенным. «Слушайте, а пустят его (Зеленского) туда вообще или нет? Потому что сегодня вся повестка полностью поменялась на гренландскую. И там европейцы уже говорят: «Ребята, Украина подождет», – сказал он.

    Мирошник добавил, что Зеленский категорически не хочет, чтобы гренландский вопрос становился все более обсуждаемым, ведь чем больше говорят о Гренландии, тем меньше внимания уделяется событиям на Украине.

    Ранее Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии.

    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    19 января 2026, 13:21 • Новости дня
    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии

    Премьер Британии Стармер обратился к нации из-за Гренландии

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации из-за Гренландии
    @ Jordan Pettitt/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в экстренном обращении к нации заявил, что судьбу Гренландии должны решать жители острова и Дания, подчеркнув важность дипломатии.

    Стармер выступил с экстренным обращением к нации, чтобы разъяснить позицию правительства Британии по вопросу суверенитета Гренландии, передает ТАСС.

    В своей речи премьер-министр отметил, что обсуждение будущего острова должно проходить исключительно между союзниками, а любые решения о статусе Гренландии принадлежат только ее народу и Дании.

    «Крайний Север потребует больших инвестиций и более сильной коллективной обороны. США будут играть центральную роль в этих усилиях, и Великобритания готова внести свой вклад», – заявил Стармер.

    Премьер-министр также коснулся угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против европейских стран за отказ признать притязания Вашингтона на Гренландию. Стармер отметил, что Британия не поддерживает торговую войну и рассчитывает на дипломатическое разрешение разногласий.

    На пресс-конференции после обращения премьер-министр заявил, что не верит в возможность военной интервенции США на остров. Отвечая на вопрос журналиста, Стармер сказал: «Я не думаю. Я полагаю, что это может быть и должно быть урегулировано посредством спокойных обсуждений».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из ряда стран Европы до достижения договоренностей о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Недавние угрозы Трампа ввести тарифы из-за Гренландии вызвали в Европе обсуждения разрыва союзнических отношений с США и создания новой системы безопасности.

    СМИ пишут, что Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии и отдает предпочтение переговорам с США.

    Евросоюз приостановил процедуру ратификации торгового соглашения с США из-за угроз со стороны Вашингтона.

    19 января 2026, 15:38 • Новости дня
    Опубликовано письмо Трампа премьеру Норвегии с обидой за отказ присуждать Нобелевскую премию мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отправил необычное письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере, в котором связал отказ вручить ему Нобелевскую премию мира с идеей передачи Гренландии Соединенным Штатам, пишет The Independent.

    В письме, опубликованном PBS News, Трамп отметил, что после того как ему не присудили Нобелевскую премию мира за прекращение восьми войн, он перестал чувствовать «обязанность думать только о мире», пишет The Independent. Теперь, по словам Трампа, он может руководствоваться интересами США.

    Трамп потребовал, чтобы НАТО помогло США с вопросом аннексии Гренландии, заявив, что безопасность мира возможна только при полном контроле США над островом. Он подчеркнул, что Дания не способна защитить Гренландию от России или Китая и поставил под сомнение права Дании на остров, отметив отсутствие письменных подтверждений этих прав.

    «Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, только то, что лодка высадилась там сотни лет назад, но у нас тоже были лодки», – говорится в письме.

    На прошлой неделе лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо посетила 15 января Белый дом, где встретилась с Трампом и вручила ему подарок – нобелевскую медаль от Премии мира, которую получила в 2024 году.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    19 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Глава РФПИ Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания о Гренландии министра финансов Германии Ларса Клингбайля вызвали ироничную реакцию главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сравнил политика с Рэмбо.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично сравнил министра финансов Германии Ларса Клингбайля с героем американских боевиков Рэмбо, сообщает ТАСС. Причиной такого сравнения стали заявления Клингбайля о Гренландии и конфликтах с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Заявление президента Трампа о Гренландии: «Это будет сделано!» против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо».

    Он процитировал слова Клингбайля о том, что Европа «сталкивается с новыми провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а также подчеркнул, что теперь европейцы должны «ясно дать понять, что предел достигнут».

    Дмитриев также обратил внимание на призыв министра к Евросоюзу рассмотреть возможность применения «законодательно закрепленных инструментов» для реагирования на экономический шантаж. Все свои комментарии Дмитриев сопроводил изображением Джона Рэмбо, роль которого в одноименной франшизе исполнил Сильвестр Сталлоне.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль осудил заявления США о Гренландии и подтвердил поддержку Дании и европейских стран.

    Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считаeт, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя останется в мировой истории.

    19 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Норвегия попыталась объяснить Трампу невозможность присуждения Нобелевской премии

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что не раз объяснял президенту США Дональду Трампу независимость Нобелевского комитета от властей страны.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не раз объяснял Дональду Трампу, что правительство страны не может влиять на решения Нобелевского комитета, передает ТАСС. Он отметил, что Премию мира присуждает независимый комитет, а не власти Норвегии.

    Ранее журналист канала PBS Ник Шифрин опубликовал письмо Дональда Трампа к премьер-министру Норвегии. В письме президент США отмечал, что больше не считает себя обязанным думать о мире, так как не получил Нобелевскую премию мира.

    Кроме того, Трамп сообщал, что для мировой безопасности необходимо полное установление контроля США над Гренландией.

    Ранее ряд ведущих норвежских политиков выступили с критикой по поводу передачи Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

    Мария Корина Мачадо подарила Дональду Трампу нобелевскую медаль Премии мира.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы из-за Гренландии, что вызвало обсуждение разрыва союзнических отношений Европы с США и возможного создания новой системы безопасности.

    19 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле считают, что если президент США Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя навсегда останется не только в американской, но и в мировой истории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент США Дональд Трамп действительно войдет в мировую историю, если реализует идею присоединения Гренландии, заявил Песков, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо... решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю».

    Кроме того, Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии и тщательно анализирует происходящее.

    Песков отметил, что сейчас поступает много тревожной информации, поэтому вопрос находится под постоянным контролем Кремля. В то же время он отказался комментировать позиции России по Гренландии и Дании, ограничившись заявлением, что этот вопрос остается без комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Дональд Трамп настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на возражения Евросоюза и Дании.

    19 января 2026, 19:56 • Новости дня
    Трамп призвал Европу сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Трамп: Европе следует сосредоточиться на Украине вместо Гренландии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейским властям лучше сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине, а не на вопросе Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европе следует сфокусироваться на войне между Россией и Украиной, потому что, откровенно говоря, вы видите, к чему это их привело», – отметил он в интервью телеканалу NBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подтвердил, что готов ввести пошлины против европейских стран в случае, если они попытаются воспрепятствовать заключению сделки по приобретению Гренландии. По его словам, решение о введении пошлин он примет «на сто процентов», если возникнет такая необходимость.

    На вопрос о возможности применения военной силы для захвата Гренландии президент США отвечать не стал.

    Ранее ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии.

    Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией.

