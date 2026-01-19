  • Новость часаMOL и Газпром согласовали продажу сербской NIS
    Мерц покусился на истоки русофобской легенды Запада
    В мире скопилось нераспроданного алкоголя на 22 млрд долларов
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках
    Биатлонист Васильев рассказал о размере своей олимпийской пенсии
    Обнародованы подробности соглашения MOL и Газпрома по продаже NIS
    Юниорские сборные России по керлингу допустили до соревнований с флагом и гимном
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    Чехия отказалась продавать Украине самолеты L-159
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    19 января 2026, 19:18 • Новости дня

    Суд не расторг брак между Джиганом и Самойловой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд не принял решение о расторжении брака между рэпером Денисом Устименко, выступающим под псевдонимом Джиган, и блогером Оксаной Самойловой.

    Адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Джиган подал ходатайство о признании брачного договора недействительным, передает РЕН ТВ.

    «Теперь дело будет передано в Савеловский суд. Мы считаем, что брачный договор является недействительным и намерены это доказать», – заявил Жорин в разговоре с журналистами.

    Напомним, Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом.

     Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре прошлого года.

    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Стоматолог объяснил, почему россияне теряют зубы раньше европейцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне теряют свои первые зубы в среднем в возрасте 20 лет, в то время как жители Европы и США сталкиваются с этим только к сорока годам, рассказал стоматолог-хирург Максим Копылов.

    Стоматолог Копылов объясняет, что основной причиной ранней потери зубов в России остается недостаточно развитая культура профилактики и гигиены. По его словам, многие россияне до сих пор чистят зубы так, как научили родители, не уделяя внимания современным рекомендациям, передает Газета.Ru.

    Копылов подчеркнул, что в Швейцарии стоматологи требуют от пациентов освоить правильную гигиену до начала сложного лечения, а профессиональную чистку делают не реже одного раза в полгода. Такой подход позволяет своевременно выявлять и лечить стоматологические проблемы, что значительно снижает риск потери зубов. В странах Европы и США большую роль играет медицинская страховка, обязывающая регулярно посещать врача-гигиениста для профессионального ухода за полостью рта.

    В России же профессиональная гигиена только начинает входить в повседневную жизнь, отметил эксперт. По его мнению, исторически сложилось так, что россияне обращаются к стоматологу только в экстренных случаях, что приводит к запущенным случаям и сложному лечению. Копылов добавил, что профилактика всегда проще, дешевле и эффективнее, чем лечение, но этому мало кто уделяет внимание.

    Стоматолог обратил внимание и на популярность имплантации зубов в России. По его словам, распространенное мнение, что имплантат можно поставить в любой момент, приводит к пренебрежению гигиеной и профилактикой. При этом имплантаты требуют не меньшего ухода, а история их наблюдения пока не превышает 50 лет, что не позволяет говорить об их «вечности».

    Копылов уверен, что повышение возраста первого удаления зуба возможно только при формировании новой культуры ухода за полостью рта. Он считает, что задача стоматологических клиник – не только лечить, но и просвещать пациентов по вопросам гигиены и профилактики. Если россияне станут внимательнее относиться к уходу за зубами, шанс сохранить свои зубы до 50-60 лет существенно возрастет.

    Ранее стоматолог-терапевт Анастасия Черношей объяснила необходимость замены зубной щетки после простуды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач, стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог Арам Давидян рассказал о методах отбеливания зубов без вреда.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    19 января 2026, 16:30 • Новости дня
    В ЕС заявили о нехватке американского газа для замены российского
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Импорт сжиженного природного газа в Европейском союзе из США составляет четверть общего годового объема, при этом сохраняется курс на отказ от российского газа. Однако для полной замены российского газа Евролпе надо искать альтернативных поставщиков.

    Европейский союз уже получает четверть всего импортируемого сжиженного природного газа из США, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.

    По ее словам, «уровень закупок СПГ у США уже достиг 25%». Она подчеркнула, что ЕС поставил перед собой задачу полностью отказаться от российского газа, однако для этого необходимо искать альтернативные источники, чтобы компенсировать выпадающие объемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%. Politico сообщил, что Евросоюз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона.

    19 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Эксперт указал на плюсы и минусы новых правил оказания медпомощи в поликлиниках

    Президент Лиги защиты пациентов Саверский: Вы имеете право на компенсацию при задержке оказания медпомощи

    @ Алексей Филиппов/ТАСС

    Tекст: Никита Миронов

    В случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент имеет право получить компенсацию, сказал газете ВЗГЛЯД президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. Эксперт прокомментировал изменения в правилах оказания медпомощи, утвержденные правительством.

    На днях вступило в силу постановление правительства от 29 декабря 2025 года за номером 2188 – «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Согласно документу, с момента обращения пациента в медицинскую организацию срок ожидания приема участкового врача-терапевта, врача общей практики (он же семейный врач), а также участкового врача-педиатра не может превышать 24 часов.

    Напомним, что участковый врач-терапевт, врач общей практики и участковый педиатр обязаны принять пациента в течении 24 часов.  Первичную неотложную помощь – например, при обострении радикулита – врачи должны оказать в течении двух часов с момента обращения пациента в медорганизацию. Но добиваться соблюдения нового регламента пациентам, возможно, придется в суде.

    Скорая помощь, как и прежде, должна приехать за 20 минут. Неотложная – если состояние пациента острое, но опасности жизни нет – в течении двух часов.  Сроки проведения консультаций врачей-специалистов (ЛОР, офтальмолог, хирург и т. д.) не должны превышать 14 рабочих дней. Исключение одно: если у пациента подозревают онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание, срок консультаций сокращается до трех рабочих дней.

    Александр Саверский, президент Лиги защиты пациентов, считает постановление правительства важным, но недостаточным. «Нужно прописать не только сроки приема врачами, но и сроки проведения медицинских обследований. Что толку от врача, если УЗИ ждать 3-4 недели, а без него доктор не может поставить диагноз, а значит и лечить?», – рассуждает эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

    Второй момент: необходим подзаконный акт, который бы предусматривал наказание для медицинских учреждений, если они не соблюдают оговоренные в Постановлении правительства сроки приема. «Срок прибытия «скорой» и до постановления составлял 20 минут, а она могла опоздать или не приехать: пациентов много, а бригад не хватает. Или пробки», – пояснил эксперт.

    Тем не менее, как считает Саверский, принятый документ поможет защитить права пациентов. «Допустим, вы пробуете попасть к участковому, а вам говорят – приходите через трое суток. Тут же пишите заявление главврачу на сайте поликлиники, либо пишите на сайт Минздрава региона – что вас не могут принять – и идете в частную поликлинику», – советует эксперт.

    Получив платную медпомощь, вы можете написать заявление в прокуратуру, которая, согласно статье 45 Гражданско-процессуального кодекса РФ, должна защищать в суде ваши интересы. Вы имеете право получить от муниципальной поликлиники компенсацию – за оказание платной услуги и, если суд так решит, моральную компенсацию.

    «Но в целом, конечно, вопрос своевременной и бесплатной медпомощи должен решать не пациент, а государство – увеличивая количество медиков, работающих в системе ОМС», – считает Александр Саверский.

    В начале прошлого года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 23,2 тыс. человек, а нехватка фельдшеров и медсестер - 63,6 тысячи. Однако в декабре прошлого года вступил в силу закон о наставничестве и целевом обучении для выпускников медицинских вузов и колледжей. Он вступит в силу 1 марта 2026 года. Закон предполагает, что первым основным местом работы выпускников медколледжей и вузов должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. Это значит, что вероятность попасть на прием к участковому врачу вовремя резко увеличивается.

    19 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Передача ключей от квартиры певицы Ларисы Долиной Полине Лурье в центре Москвы запланирована на 19 января, сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Судебные приставы планируют передать Полине Лурье ключи от квартиры певицы Ларисы Долиной в центре Москвы 19 января, передает ТАСС. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    «Приставы, как ожидается, сегодня должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры Ларисы Долиной новой владелице Полине Лурье.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против певицы и дало ей четыре дня на добровольное исполнение решения суда.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Завершилась передача квартиры Долиной Лурье
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках были переданы представителю Полины Лурье, сообщает ТАСС.

    Исполнительное производство по данному делу завершено, а все личные вещи Долиной были ранее вывезены из квартиры. Мебель, которая должна была остаться по описи, также была передана.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила: «Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство – тоже».

    Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала РИА «Новости», что считает передачу ключей большой победой, подчеркнув, что после нескольких недель удалось убедить другую сторону забрать ключи от квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    19 января 2026, 17:52 • Новости дня
    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи

    Юрист: Новая хозяйка квартиры Долиной может выкинуть все оставленные певицей вещи
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С оставшимся в квартире Ларисы Долиной имуществом могут быть нюансы. Ранее говорилось, что квартира была продана со всем содержимым, певица хотела только пианино забрать. Если Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки. Имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть выставлено на улицу у мусорного контейнера, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

    «Это законодательно установленная процедура, которая направлена на принудительное прекращение права проживания, нахождения определенного лица или лиц – в данном случае Долиной, ее дочки и внучки – в жилом помещении. Естественно, такая мера принимается, если в досудебном порядке спор не был решен», – говорит Соловьев.

    По его словам, процедура принудительного выселения проходит поэтапно, согласно сразу ряду нормативно-правовых актов. Если ответчик добровольно освободит помещение после вступления решения суда в законную силу в течение пяти дней, то исполнительное производство не возбуждается. Долина в установленный срок помещение не освободила, в связи с чем были задействованы механизмы принудительного выселения.

    «Если ответчик отказывается освободить жилье, то истец, в данном случае Полина Лурье или ее представитель, по иску в Мосгорсуд о выселении получает исполнительный лист и обращается в окружную Федеральную службу судебных приставов. Пристав сначала направляет предупреждение должнику в установленном порядке, потом назначает срок для добросовестного выселения – оно было назначено на сегодня», – объясняет юрист.

    Специалист подчеркивает, что если по истечении этого срока ключи не передаются и человек не выселяется, значит проводится принудительное выселение с участием понятых, сотрудников полиции и представителя органа опеки, если есть несовершеннолетние дети. Как только хотя бы один комплект ключей от имущества передан, судебное решение считается исполненным. Бывшие владельцы не обязаны отдавать все имеющиеся комплекты ключей, ведь для передачи квартиры достаточно лишь одного. Лурье имеет право поменять замки в своей квартире сразу после передачи ей комплекта ключей.

    «Здесь может быть масса нюансов с имуществом Долиной, которое могло остаться в квартире. В этом случае нужно смотреть договор, как была заключена сделка. Насколько я помню, продавали ее со всем имуществом, а певица только хотела пианино забрать и еще что-то. А если же Долина хотела взять из квартиры еще что-то, то должна была сделать это в указанные сроки, еще до решения суда. Все, что в помещении есть сейчас, воспринимается как имущество, которое она посчитала возможным оставить», – делится Соловьев.

    То имущество, которое новой хозяйке квартиры не нужно, может быть утилизировано, либо «выставлено на улицу у мусорного контейнера», поясняет собеседник. Лурье, по его словам, в данном случае может распорядиться им так, как считает нужным.

    В Москве состоялась процедура выселения певицы Ларисы Долиной. Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в сопровождении понятых и сотрудников полиции прибыли в Ксеньинский переулок в Москве, чтобы удостовериться в добровольном исполнении решения суда в срок. При этом сообщается, что сама Долина на данный момент находится  на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и прибудет в столицу только завтра. Несмотря на это, ключи от жилплощади новой хозяйке Полине Лурье должны передать 19 января.

    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    19 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Приставы передали квартиру Долиной Лурье после вскрытия двери
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, ключи новой хозяйке передадут 19 января.

    Решение суда о выселении Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники было исполнено судебными приставами утром, сообщает Lenta.ru.

    В процедуре участвовали служащие ФССП, полиция, понятые и адвокат новой владелицы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко. По разным данным, дверь в квартиру либо вскрывалась приставами, либо была открыта добровольно представителями Долиной.

    Юрист певицы Мария Пухова заявила: «Никакого принудительного выселения нет», добавив, что приставы лишь удостоверились в добровольном исполнении решения суда в срок.

    Ключи от квартиры переданы приставам, Лурье получит их 19 января и сможет сменить замки. Приставы провели проверку вещей в квартире, часть имущества Долиной осталась и подлежит описи, если не будет вывезена. По закону, невывезенные вещи должны быть зафиксированы приставами.

    По словам Свириденко, Долина, а также ее дочь и внучка, сняты с регистрационного учета в квартире. Лариса Долина не присутствовала при исполнении решения, так как находится в ОАЭ и планирует вернуться в Россию только 20 января. Лурье также не была на месте передачи ключей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Отмечалось, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры. Окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после того, как она передаст ключи и подпишет все необходимые документы.

    19 января 2026, 10:02 • Новости дня
    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    19 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    Долина и несовершеннолетняя внучка выписались из квартиры в Хамовниках
    @ Павел Селезнев/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве, сообщила адвокат Долиной Мария Пухова.

    По её словам, все ранее проживавшие в этой квартире, включая Долину и ее внучку, давно и добровольно выписались из этого жилья. Адвокат также подчеркнула, что процедура прошла без конфликтов и соответствующие документы уже оформлены, передает ТАСС.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

    Юрист Сергей Жорин сообщил, что Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения.

    19 января 2026, 14:51 • Новости дня
    Юрист объяснил, какие штрафы грозят Долиной после принудительного выселения

    Юрист Жорин: Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певице Ларисе Долиной может грозить административный штраф за отсутствие регистрации после принудительного выселения из квартиры в Москве, сообщил адвокат Сергей Жорин.

    По словам Жорина, гражданин обязан зарегистрироваться по новому адресу не позднее семи дней после смены места жительства. Если после выселения человек временно проживает не по месту жительства, он должен оформить регистрацию по месту пребывания, передает Газета.Ru.

    Жорин уточнил, что за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ. Для граждан штраф в Москве и Петербурге составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для нанимателей и собственников жилья – от 5 до 7 тыс. рублей, а для юридических лиц суммы значительно выше.

    Адвокат также рассказал о порядке возвращения имущества после выселения. При принудительном выселении судебный пристав составляет акт о выселении и описи имущества, а также обеспечивает хранение вещей, если их не забирают сразу. Если имущество не забрано в течение двух месяцев после передачи под охрану, пристав может передать его на реализацию по закону.

    Жорин отметил, что собственник квартиры или человек, контролирующий доступ в помещение, не имеет права присваивать оставшиеся там личные вещи. В случае уклонения от возврата имущества возможен гражданско-правовой спор или другие правовые последствия, зависящие от конкретной ситуации.

    В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

    Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы. Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.

    19 января 2026, 14:36 • Новости дня
    Самойлова не пришла на суд о разводе с Джиганом

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Оксана Самойлова не присутствовала на заседании суда по бракоразводному процессу с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), ее интересы представлял адвокат.

    Блогер Оксана Самойлова не присутствовала на судебном заседании по делу о разводе с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), передает РИА «Новости». Вместо нее в суд прибыл представитель Олег Тонаканян, который сообщил, что Самойлова, скорее всего, не будет участвовать в слушании. Заседание проходит в закрытом режиме.

    Тонаканян также рассказал журналистам, что за последние два месяца стороны не пришли к примирению.

    «Готова окончательно расторгнуть? Да. У них было два месяца. По моей информации, ничего за это время не изменилось», – заявил представитель Самойловой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Самойлова подала на развод с Джиганом. Иск о расторжении брака супругов с детьми зарегистрировали шестого октября 2025 года. У Самойловой и Джигана четверо детей. Суд в ноябре прошлого года по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение. Самойлова тогда заявила журналистам, что не готова к примирению.

    19 января 2026, 15:11 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина искренне верующим православным вождем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время богослужения, посвященного празднику Крещения Господня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что президент России Владимир Путин является искренне верующим православным вождем.

    Глава Русской православной церкви подчеркнул, что нынешнее руководство страны проявляет удивительно положительное отношение к Церкви, позволяя свободно исповедовать веру, передает ТАСС.

    «Мы дожили до того времени, когда и главой нашего государства является православный искренне, не как говорят, по протоколу, а по убеждениям православный вождь Владимир Владимирович», – сказал патриарх. Он добавил, что нынешние перемены в стране стали возможны благодаря молитвам мучеников и святых угодников, по которым благодать Божия «явилась над нашей некогда измученной безбожием страной».

    В ноябре Путин лично поздравил патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле.

    Ранее Путин назвал патриарха Кирилла первым защитником веры и Отечества.

    19 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Назначено новое заседание суда по иску ЦБ к Euroclear

    Арбитраж назначил заседание суда по иску ЦБ к Euroclear на 4 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитраж назначил заседание по делу о взыскании с Euroclear крупной суммы на начало марта, сумма иска составляет 18,2 трлн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

    Заседание суда по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей назначено на 4 марта, передает ТАСС.

    В картотеке арбитражных дел указано, что слушание состоится в 10.00.

    Арбитражный суд Москвы перенес слушание по делу о взыскании 18,2 трлн рублей с Euroclear Bank. Заседание проходило в закрытом режиме из-за банковской тайны.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. в Арбитражный суд Москвы на 18,2 трлн рублей.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками и ухудшением инвестиционного климата.

