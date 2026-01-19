  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    19 января 2026, 16:23 • Новости дня

    Блогерша скончалась в 23 года после борьбы с раком

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская блогерша Карина Штерн скончалась в возрасте 23 лет после продолжительной борьбы с агрессивной формой рака.

    О смерти дочери рассказал её отец в блоге девушки, где тысячи подписчиков следили за её жизнью и поддерживали до последнего дня. «Сегодня утром нашей девочки не стало. Ей было всего 23», – написал отец Карины, передает «Московский комсомолец».

    Три года назад у девушки диагностировали альвеолярную рабдомиосаркому – редкую и тяжёлую разновидность онкологии. Сама Карина с иронией называла себя «раковая woman», открыто делилась своим опытом и не скрывала трудностей лечения.

    Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии, протонную терапию и долгие месяцы в клиниках, Карина продолжала вести блог, путешествовала, пробовала новые увлечения, в том числе парапланеризм, и рассказывала о модных образах. Она вдохновляла подписчиков своим отношением к жизни и стойкостью перед болезнью. После короткой ремиссии заболевание вновь обострилось.

    Отец подчеркнул, что Карина была сильной, мужественной и прожила яркую, насыщенную жизнь, сумев исполнить свои мечты. Прощание с блогершей состоится в Барнауле, о дате и месте церемонии семья сообщит дополнительно.

    В ноябре блогер Ирина Небога скончалась на 26-м году жизни после длительной борьбы с онкологией.

    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в случае дальнейших изменений на мировой арене США могут получить Гренландию, а трансатлантическое единство частично восстановится.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев заявил: «Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что после резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 11:12 • Новости дня
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз может к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона на фоне напряженности с Вашингтоном, пишет Politico.

    Европейский союз рискует к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегическую уязвимость на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Politico. Уже сейчас, по новым данным, Европа импортирует четверть газа из США – эта доля будет расти по мере отказа ЕС от поставок газа из России.

    По словам ведущего аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Аны Марии Яллер-Макаревич, «повышенная зависимость от газа из США создала потенциально рискованную геополитическую уязвимость». Она отметила, что это противоречит целям ЕС по диверсификации, сокращению спроса и развитию возобновляемой энергетики.

    Опасения по поводу уязвимости усилились на фоне недавних высказываний Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии и угрозы ввести новые тарифы на страны ЕС, включая Францию, Данию, Германию и Британию. Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, но «надеется, что до этого не дойдет».

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. Сейчас доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими импортёрами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    Согласно оценкам IEEFA, к 2030 году доля поставок американского газа может составить до 40% от общего объема импорта ЕС и 80% – среди всех поставок СПГ. Несмотря на курс на «зеленый переход», четверть энергопотребления Европы по-прежнему приходится на газ, а высокие цены на энергоносители подталкивают страны ЕС продолжать закупки из США.

    ЕС рассчитывает на расширение поставок газа из Катара и ОАЭ к 2030 году, однако пока реализует масштабные проекты для приема и транспортировки американского СПГ, включая новые трубопроводы между Мальтой, Кипром и материковой Европой и планируемую линию между Боснией и Хорватией.

    Депутат Европарламента Томас Пеллерен-Карлен заявил Politico, что спрос на газ в ЕС падает благодаря инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. По его словам, если Европа продолжит этот курс, зависимость от американского СПГ постепенно снизится. Однако представители европейских правительств признают, что в ближайшее время альтернативы поставкам из США фактически нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%.

    Вашингтон разочаровал Европу своей стратегией в области безопасности.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты

    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    19 января 2026, 03:55 • Новости дня
    @ Francisco J. Olmo/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, «выглядит крайне странной», заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

    Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    «Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

    По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

    Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.

    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    19 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    18 января 2026, 17:33 • Новости дня
    Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

    «Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

    Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    19 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби
    @ кадр из видео Telegram-канала «Пул Первого»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний, сообщают информационные агентства.

    На видеозаписи, которую опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко в белой долгополой рубахе погружается в специально вырубленную во льду купель. Вместе с президентом находился его питомец – шпиц Умка, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 января православными христианами отмечается Крещение Господне.

    19 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовые беспорядки произошли в гаагском районе Схилдерсвейк в ночь на понедельник после поражения сборной Марокко в финале Кубка Африки по футболу, сообщила газета De Dagelijkse Standaard со ссылкой на данные полиции.

    Массовые беспорядки вспыхнули в Гааге после финального матча Кубка Африки по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Dagelijkse Standaard и данные полиции.

    После поражения сборной Марокко в районе Схилдерсвейк собрались агрессивные группы молодежи, которые отказались разойтись по требованию полиции. В ответ на это была вызвана мобильная бригада, а правонарушители начали забрасывать стражей порядка фейерверками, в том числе и патрульных на велосипедах.

    Полиция применяла силу для восстановления порядка, в результате чего задержали восемь человек. Троих подозревают в насильственных действиях, двоих – в оскорблении сотрудников полиции, еще двоих – в незаконном хранении пиротехники, одного – в нарушении общественного порядка. Аналогичные инциденты зафиксированы и в других городах страны: в Амстердаме также потребовалось вмешательство мобильных подразделений полиции, а в Роттердаме наблюдались массовые скопления людей и нарушения порядка.

    Правоохранительные органы продолжают расследование событий и не исключают новых задержаний.

    Тем временем президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной сборной в Кубке африканских наций. В финальном матче команда Сенегала обыграла Марокко со счетом 1:0. После напряженной концовки встречи, включавшей отмененный гол и пенальти в ворота сенегальцев, главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв даже увел команду с поля в знак протеста, однако затем игроки вернулись, и вратарь Эдуар Менди отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

    Это вторая в истории победа сборной Сенегала в Кубке африканских наций, впервые команда завоевала трофей в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марокко отказалось проводить чемпионат Африки по футболу.

    Генсек ФИФА заявила, что «угроза расизма» в России не является препятствием для проведения международных турниров.

    19 января 2026, 12:50 • Новости дня
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США

    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждение европейскими политиками реакции на пошлины США напоминает то, как «хлюпик» рассказывает «хулигану-качку», что он его сейчас побьет, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Эммануэль Макрон предложит ЕС применить против США «торговую базуку».

    «Под «торговой базукой», которой Эммануэль Макрон грозит США, вероятно, подразумеваются меры против американского бизнеса», – считает экономист Иван Лизан. Он допускает, что «под прицелом» – технологические компании, в частности Apple, Google, Meta (признана экстремистской и запрещена в России), X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Однако если Евросоюз применит так называемый инструмент борьбы с принуждением, то не просто не добьется отмены анонсированных Дональдом Трампом пошлин, но и усугубит свое положение. «Во-первых, европейским политикам невыгодно портить отношения с Вашингтоном – крупнейшим поставщиком газа», – указал собеседник.

    Во-вторых, меры против корпораций США навредят зависимым от них европейцам. «ЕС следовало не полагаться целиком и полностью на американский продукт, а развивать свои технологические компании или сделать упор на диверсификацию – например, сотрудничать с российскими и китайскими компаниями», – добавил эксперт.

    Наконец, меры спровоцируют новый виток торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем. «При этом внутри Евросоюза нет ни единой позиции, ни даже шанса проявить сплоченность», – подчеркнул Лизан. Он сравнил обсуждение европейскими политиками реакции на угрозы Трампа с тем, как «хлюпик рассказывает хулигану-качку, что он его сейчас побьет».

    То, что Европа стала «хлюпиком» – дело рук самих европейских лидеров. «Страны ЕС не суверенны. Для того, чтобы изменить восприятие американцев, нужно пересмотреть внутренние приоритеты и вкладываться в развитие собственных продуктов, а также перейти к налаживанию отношения с Москвой и Пекином. Но европейцы ни по одному из этих направлений ничего не делают. А значит, им придется мириться с действиями США. Как говорится, стерпится – слюбится», – заключил Лизан.

    Ранее послы 27 стран Евросоюза на экстренном совещании обсудили возможные ответные меры на угрозы Дональда Трампа против европейских стран. Среди возможных вариантов – возобновление плана по введению пошлин на американские товары на 93 млрд евро, который был приостановлен после заключения торговой сделки с Вашингтоном прошлым летом.

    ЕС также рассматривает возможность ограничения доступа американских компаний на свой рынок, сообщает Financial Times. По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, контрмеры разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

    Французский лидер Эммануэль Макрон в свою очередь призвал коллег использовать Anti-Coercion Instrument («Инструмент для борьбы с принуждением»), известный как «торговая базука», если США все же введут пошлины. Механизм дает право европейским странам облагать налогами американских гигантов, ограничивать их участие в тендерах и инвестиции из Америки.

    Между тем лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) назвал обещанную Макроном «базуку» «водяным пистолетом». По его словам, ни Франция, ни ЕС не смогут отстоять свой торговый суверенитет перед лицом Вашингтона из-за евробюрократии.

    По информации The New York Times, санкции ЕС могут ударить по Apple, Google, Meta, но также и по европейским потребителям. Кроме того, меры резко обострят трансатлантическую напряженность. Глава Евросовета Антониу Кошта объявил о проведении экстренного саммита ЕС, который, вероятно, состоится в четверг. По его словам, Европа демонстрирует «готовность защищаться от любых форм принуждения».

    Напомним, Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Тарифы вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

