В Иерусалиме около 30 младенцев отравились неизвестным веществом

Tекст: Елизавета Шишкова

Порядка 30 младенцев пострадали из-за воздействия неизвестного вещества в одном из детских садов в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

По информации пресс-службы израильской скорой помощи (MDA), две из пострадавших детей, которым около четырех месяцев, находятся в критическом состоянии, им проводят сердечно-легочную реанимацию.

Остальным 28 младенцам оказывают медицинскую помощь и направляют в больницы для дальнейших обследований и лечения.

Ранее израильская полиция сообщила о происшествии с опасным веществом в районе детского сада, добавив, что совместно с пожарными проводит эвакуацию здания. Власти настоятельно рекомендовали жителям избегать этого района до завершения работ.

По данным портала Ynet, причиной отравления стало горючее вещество, которое выделилось при нагревании в помещении детского сада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность роддома №1 в Новокузнецке приостановили на срок до 90 суток по решению суда. За новогодние праздники в этом родильном доме умерли девять младенцев. Руководителей больницы задержали по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.