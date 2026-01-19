Юрист объяснил, какие штрафы грозят Долиной после принудительного выселения

Юрист Жорин: Долину могут оштрафовать за отсутствие регистрации после выселения

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Жорина, гражданин обязан зарегистрироваться по новому адресу не позднее семи дней после смены места жительства. Если после выселения человек временно проживает не по месту жительства, он должен оформить регистрацию по месту пребывания, передает Газета.Ru.

Жорин уточнил, что за проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность по ст. 19.15.1 КоАП РФ. Для граждан штраф в Москве и Петербурге составляет от 3 до 5 тыс. руб., для нанимателей и собственников жилья – от 5 до 7 тыс. руб., а для юридических лиц суммы значительно выше.

Адвокат также рассказал о порядке возвращения имущества после выселения. При принудительном выселении судебный пристав составляет акт о выселении и описи имущества, а также обеспечивает хранение вещей, если их не забирают сразу. Если имущество не забрано в течение двух месяцев после передачи под охрану, пристав может передать его на реализацию по закону.

Жорин отметил, что собственник квартиры или человек, контролирующий доступ в помещение, не имеет права присваивать оставшиеся там личные вещи. В случае уклонения от возврата имущества возможен гражданско-правовой спор или другие правовые последствия, зависящие от конкретной ситуации.

В понедельник квартира Ларисы Долиной официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы. Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.