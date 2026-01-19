После ДТП с автобусом под Челябинском в больницы отправлены девять человек

Tекст: Вера Басилая

Девять человек, включая троих подростков, были направлены на обследование в медицинские организации после аварии с автобусом в Коркинском городском округе, передает РИА «Новости».

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, при необходимости организуются телемедицинские консультации со специалистами областной клинической больницы.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, еще пять человек покинули место происшествия самостоятельно, обращений от них в медицинские учреждения не зафиксировано. Авария произошла утром на третьем километре автодороги Первомайский – Челябинск – Троицк.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, 58-летний водитель автобуса, объезжая препятствие, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовым автомобилем Howo, после чего автобус ПАЗ наехал на стоящий на обочине грузовик КамАЗ, а Howo съехал в кювет. В результате происшествия четырнадцать человек, включая троих детей, были доставлены в медучреждения.

