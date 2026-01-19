Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Лувр в Париже закрылся для посетителей из-за забастовки работников

Tекст: Мария Иванова

Парижский музей Лувр вновь закрыл свои двери для посетителей в понедельник из-за забастовки сотрудников, передает РИА «Новости».

Работники музея недовольны ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов. В официальном заявлении учреждения в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) отмечается: «В связи с забастовкой музей Лувр сегодня закрыт в исключительном порядке».

По информации канала BFMTV, в этот день члены профсоюзов провели очередное собрание и приняли решение продолжать протестные акции. Напомним, что в начале января сотрудники Лувра единогласно решили возобновить забастовку, приостановленную в декабре, после чего музей неоднократно закрывался или работал с задержками.

Осенью прошлого года Лувр столкнулся с рядом аварий, связанных с изношенностью внутренних конструкций и водных коммуникаций. В ноябре из-за хрупкости перекрытий была закрыта одна из галерей, а библиотека пострадала от протечки старых труб – в результате были повреждены 300–400 документов.

В октябре 2025 года музей пережил ограбление: злоумышленники украли девять ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Власти оценили ущерб в 88 млн евро, пятерым подозреваемым предъявлены обвинения, однако большая часть украденных драгоценностей до сих пор не найдена.

Лувр был открыт в 1793 году и с тех пор остается самым посещаемым музеем в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сотрудники Лувра устроили новую забастовку и закрыли музей.

Французский телеканал TF1 в понедельник впервые обнародовал записи с камер, где были зафиксированы действия грабителей, разбивавших витрины и забирающих ценные экспонаты.

На прошлой неделе французские следователи нашли гараж, где прятали украденные из Лувра ценности.