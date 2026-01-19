Школьница провалилась в открытый колодец в Краснодаре

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал 360, инцидент произошел на улице 75-летия Победы – неогороженная дыра была прикрыта только слоем снега, из-за чего 10-летняя девочка не заметила опасность.

Пострадавшая закричала, и на ее зов откликнулись прохожие, которые помогли ей выбраться из колодца. Девочка получила травмы, их степень уточняется.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В пресс-службе ведомства заявили: «В ходе расследования будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за осуществление деятельности в сфере ЖКХ». Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщина получила перелом ноги, упав в оставленный открытым люк на территории Новодевичьего монастыря в Москве, ее госпитализировали в Первую градскую больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хабаровске семилетний ребенок погиб, упав в открытый канализационный люк на улице Суворова.