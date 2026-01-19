В Пензе начали экспертизу спортинвентаря после смерти индонезийского спортсмена

Tекст: Ольга Иванова

Экспертиза состояния спортивного инвентаря назначена после трагической гибели 19-летнего гимнаста из Индонезии, который находился на сборах в Пензе, передает ТАСС.

Руководитель контрольно-следственного отдела СУ СК России по Пензенской области Олег Ключников сообщил, что заключения экспертов будут готовы в феврале–марте 2025 года.

Спортсмен получил травму шеи 13 сентября 2025 года при выполнении упражнения на перекладине во дворце спорта «Буртасы». Он упал в специальную яму с поролоновым наполнителем и был госпитализирован, однако спасти его не удалось – через несколько дней гимнаст скончался в больнице.

Как отметил Ключников, «назначены судебные экспертизы, в том числе по техническому состоянию спортивного инвентаря, на котором тренировался гимнаст… Экспертизы должны быть готовы в феврале–марте, тогда мы дадим окончательную юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые были ответственны за подготовку спортивных мероприятий и организацию самого тренировочного процесса».

Расследование ведется по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к смерти человека по неосторожности. Окончательные выводы следствия будут обнародованы после завершения экспертиз.

