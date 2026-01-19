Пригожин назвал атаку на румынскую певицу за русский язык подрывом демократии

Tекст: Вера Басилая

Румынская певица Паула Селинг подверглась резкой критике за то, что в эфире молдавского отбора на конкурс «Евровидение» произнесла фразу «Молодец, Молдова!» на русском языке, передает ТАСС.

По требованию ряда молдавских публичных лиц, включая бывшего пресс-секретаря президента и ведущих, ей пришлось публично извиниться в Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признана экстремистской в России и запрещена).

Иосиф Пригожин отметил, что подобное давление на артистку является «большой ошибкой» и подрывает основные принципы демократии, международного права и человеческой жизни.

Он считает, что румынской певице не за что извиняться, а атака на русский язык ни к чему хорошему никого не приведет.

Пригожин подчеркнул, что артистка могла говорить на любом языке, в том числе китайском или арабском, и раскритиковал современную западную повестку, где подобные проявления считаются недопустимыми. Он назвал ситуацию «глобальной ошибкой», отметив, что «отдельно взятые люди бросили вызов обществу, все правила просто уничтожены».

По официальной статистике, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. До 2018 года он имел статус языка межнационального общения, однако этот статус был отменен Конституционным судом. В то же время Конституция Молдавии гарантирует право на сохранение и развитие русского языка и других языков, используемых в стране.

Ранее крупнейшие кабельные операторы Молдавии объявили о снижении количества российских телеканалов из-за новых правил в медиазаконодательстве.

В сентябре русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президента Молдавии Майи Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия властей Кишинева начала разлагать молдаван.