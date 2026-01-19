Tекст: Ольга Иванова

Тайваньская администрация рискует совершить серьезную ошибку, если будет настаивать на союзнических отношениях с США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, выступая в Фуданьском университете, сообщает ТАСС.

Экономист призвал тайваньцев проявлять осторожность и не полагаться на американскую поддержку в случае возникновения серьезных рисков.

«Я бы сказал тайваньцам: будьте очень, очень осторожны, я не думаю, что США спасут вас, если вы сделаете что-то бессмысленное», – подчеркнул Сакс. Он напомнил, что ранее предостерегал украинские власти от попыток сближения с США, отмечая, что это было опасно из-за близости к России.

По мнению Сакса, украинские политики ошибочно рассчитывали на спасение со стороны Вашингтона, однако США не были готовы вмешиваться в конфликт. Экономист отметил, что подобная позиция привела Украину к масштабной войне и большим потерям, что стало трагедией для страны.

В завершение своего выступления Сакс вспомнил высказывание бывшего госсекретаря Генри Киссинджера о том, что «быть врагом США – опасно, но быть другом США – фатально», подчеркнув, насколько опасной может быть чрезмерная ориентация на Вашингтон для государств, находящихся в сложной геополитической ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что ситуация вокруг Тайваня является красной линией в отношениях Китая и США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил готовность России поддержать Китай при обострении ситуации в Тайваньском проливе.