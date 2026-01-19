  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    19 января 2026, 14:12 • Новости дня

    Столкновение 26 автомобилей из-за гололеда парализовало движение в ФРГ

    При столкновении 26 автомобилей из-за гололеда в ФРГ пострадали 25 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием 26 автомобилей вызвало многокилометровую пробку и привело к травмам у двух десятков человек.

    Масштабная авария произошла утром на мосту через канал Рейн – Херне на автобане А42 вблизи города Эссен, передает ТАСС.

    Причиной инцидента стал гололед, из-за которого первый автомобиль потерял управление и столкнулся с ограждением, после чего в него врезались еще 25 транспортных средств.

    По уточненной информации пожарной службы, 25 человек получили легкие травмы, пятеро из них были госпитализированы для дополнительного осмотра.

    Движение на данном участке автобана полностью остановлено, а на подъездах к месту происшествия образовалась многокилометровая пробка, что создало значительные затруднения для других водителей.

    Авария произошла в утренний час пик, когда поток машин был максимальным, отмечает телеканал N-tv.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад привел к закрытию границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановке поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Перевозки грузов и школьников остановлены в 38 департаментах Франции, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

    В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км, что стало новым антирекордом.

    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    18 января 2026, 02:57 • Новости дня
    Мерц выразил недовольство больничными граждан Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил неудовлетворение высоким уровнем больничных среди работающих граждан Германии, пишет Tagesspiegel.

    Мерц отметил, что в 2025 году на одного работника в среднем пришлось 14,5 дня нетрудоспособности. «Действительно ли это правильно? Действительно ли это необходимо?» – приводит слова Мерца РЕН ТВ со ссылкой на Tagesspiegel.

    Глава правительства также раскритиковал возможность оформления больничного по телефону, которая осталась после пандемии COVID-19, и сообщил о намерении своей партии ХДС отменить данную практику. По его словам, это решение должно повысить экономические показатели страны. Мерц подчеркнул, что необходимо создать такие стимулы, чтобы граждане были заинтересованы в работе и стремились к повышению производительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать. Мерц заявил, что Германия больше не может себе позволить финансировать текущую систему социального обеспечения.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    19 января 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии

    Политолог Ткаченко: Германия «выбросила белый флаг» перед угрозами США по Гренландии

    Эксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал репутационный ущерб для властей и вооруженных сил Германии. Политики ФРГ наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Иван Кузьмин и Станислав Ткаченко.

    «Миссия немецких военнослужащих в Гренландии не продлилась и двух суток. За это время немецкие военные в лучшем случае могли прибыть в пункт назначения и приступить к размещению», – считает Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли».

    Как напомнил собеседник, изначально в Минобороны ФРГ говорили, что 15 солдат и офицеров направлены для выполнения разведывательных задач и выяснения возможных путей обеспечения безопасности острова. «Такие задачи за два дня не решаются», – подчеркнул он.

    Внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии политолог объясняет тем, что в Берлине осознали: они приняли решение слишком опрометчиво. «Никакая символическая миссия из нескольких военных бундесвера не смогла бы убавить аппетиты Дональда Трампа», – уточнил Кузьмин.

    «Вместо этого в Германии, похоже, задумываются над тем, чтобы дать ответ на экономическом фронте, где ФРГ вместе с партнерами по ЕС имеет более значимый вес, чем в военной плоскости», – допустил эксперт, упомянув, что в западной прессе активно распространяются сообщения о намерении Брюсселя ввести крупные пошлины против Вашингтона.

    Как бы то ни было, главным результатом поездки немецких солдат в Гренландию стал серьезный PR-ущерб для властей и вооруженных сил, акцентировал аналитик. «Политики Германии наглядно показали, что в условиях обострения отношений со своим ключевым союзником они не способны найти грамотных решений, а действуют лишь реактивно», – детализировал он.

    «За непродолжительный срок стало ясно, что решение направить символический контингент на остров ошибочно, и власти ФРГ решили незаметно его «откатить», однако оказалось уже поздно: в спешном темпе покидающие Гренландию на коммерческих авиалиниях солдаты бундесвера стали объектом насмешек мировых СМИ», – подчеркнул Кузьмин.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Под давлением Вашингтона первой, похоже, сдалась Германия: она выбросила белый флаг и убежала с поля боя», – иронично отметил собеседник.

    По его оценкам, внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии выглядит «ужасно для немцев». «Речь идет о потере репутации Берлина и в Европе, и в мире в целом», – подчеркнул политолог. Впрочем, оговорился Ткаченко, на деле ситуация неоднозначная.

    «С одной стороны, решение Берлина может быть свидетельством того, что угрозы Трампа возымели эффект. В ФРГ поняли, что США все равно получат остров, и решили не тратить ресурсы и тем более не нести наказание в виде дополнительных американских пошлин», – уточнил эксперт.

    «С другой стороны, восемь стран НАТО, среди которых и Германия, выпустили совместное заявление. Они выразили готовность вступить с Белым домом в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности», – напомнил он, добавив, что Германия – крупнейшая страна в Европе, и от ее поведения зависит многое.

    В воскресенье разведывательная группа бундесвера покинула Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Как заявил подполковник Петер Милевчик, вооруженные силы Германии считают свою миссию выполненной.

    «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки. Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным», – сказал он в интервью медиагруппе Funke.

    Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Как сообщал таблоид Bild, военнослужащие бундесвера утром неожиданно получили приказ из Берлина покинуть территорию, хотя накануне их предупреждали, что придется задержаться на острове.

    Визит планировали продлить для разведывательной поездки 18 января, однако, как говорится в материале, Минобороны отменило ее из-за погоды. Ведомство уверяет, что возвращение военнослужащих было плановым. Однако Bild задается вопросом, насколько пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом, повлияли на решение Берлина.

    Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Напомним, Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию. Речь идет о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландах и Финляндии.

    Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года тарифы в отношении этих государств составят уже 25% и будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии». Газета ВЗГЛЯД писала, что Белый дом может использовать ситуацию для давления на Брюссель и по украинскому треку.

    17 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Кабмин Германии начал согласование ответа на пошлины США

    Правительство Германии начало готовить ответ на пошлины США из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин начал консультации с европейскими странами по выработке совместного ответа на решение Вашингтона ввести дополнительные торговые пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии, передает ТАСС.

    По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, власти ФРГ находятся в плотном контакте с европейскими партнерами и планируют совместно выработать ответные меры.

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал Европе не провоцировать «папочку» из-за Гренландии.

    19 января 2026, 02:29 • Новости дня
    Times сообщила о возможном росте для США арендной платы за базы в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии могут значительно увеличить размер арендной платы за использование военных объектов США в стране, пишет Times со ссылкой на источник в Берлине.

    Этот шаг обсуждается как возможный ответ на введение Соединенными Штатами торговых пошлин. По данным источника Times, Германия не намерена закрывать американские базы на своей территории, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро из-за разногласий по поводу Гренландии. США объявили о введении 10% пошлин на импорт товаров из восьми стран НАТО в ответ на позицию Европы по этому вопросу.

    17 января 2026, 20:36 • Новости дня
    После отключения света в морозы в двух деревнях на Урале возбуждено дело

    Следователи возбудили дело после отключения света в морозы в деревнях на Урале

    Tекст: Вера Басилая

    Жители двух деревень в Челябинской области остались без электричества и тепла в морозы, что стало основанием для возбуждения уголовного дела об оказании небезопасных услу, сообщило региональное СУСК России.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ, возбудили следователи по факту ненадлежащего электроснабжения домов в деревнях Малиновка и Ключи, передает РИА «Новости».

    В сообщении регионального СУСК РФ говорится, что следователь Сосновского межрайонного следственного отдела отреагировал на публикации в соцмедиа, где жители жаловались на длительное отключение электричества зимой. В результате многие дома остались без света и тепла в период морозов.

    В СУСК уточнили, что до 17 января неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации не обеспечили стабильное электроснабжение, допустив длительное отключение электричества в нарушение законодательства. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.

    Чиновницу в Пскове уволили после того, как она выбросила собак на мороз.

    17 января 2026, 02:11 • Новости дня
    Климатолог Кокорин сообщил об изменениях погоды в России за полвека

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние 50 лет сезонная температура в России увеличилась в среднем на 2,5 градуса, сообщил климатолог, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

    «Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет – с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень – на 2 градуса», – заявил Кокорин РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили, что глобальное потепление может привести к появлению 15 тыс. новых вирусов. Метеорологи ЕС сообщили о третьем по жаре годе в истории. Июль 2025 года занял третье место по теплу за всю историю наблюдений.

    18 января 2026, 18:09 • Новости дня
    Синоптик сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Синоптик Вильфанд сообщил, что ночь на воскресенье не стала самой холодной в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье в Подмосковье температура опустилась до минус 26 градусов, что стало новым рекордом этой зимы для региона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    Ночь с субботы на воскресенье в Москве не побила рекорда по холоду с начала зимы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Специалист отметил, что в Подмосковье был зафиксирован новый температурный минимум, однако столица осталась лишь на втором месте.

    «Если говорить об областных значениях, то в ночь на субботу и в ночь на воскресенье температуры были минимальными – до 24-26 градусов, в Черустях наиболее низкие температуры. Если судить по нашей базовой станции, то [в Москве] было минус 13,8 градуса, а вот в ночь на 2 января минимальная температура была минус 13,9 градуса. Так что сейчас была по области самая холодная ночь, а по Москве – нет, в Москве второе место после второго числа», – заявил Вильфанд.

    Ранее в Гидрометцентре отмечали, что эта ночь может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала года и осенне-зимнего сезона. Однако, по уточненным данным, абсолютный минимум этой зимы в столице пока остался за ночью на 2 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Крещенскую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус девяти градусов.

    17 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Лидер партии АдГ заявил о необходимости диалога Германии и России

    Лидер немецкой АДГ Хрупалла призвал правительство ФРГ начать диалог с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил мнение, что диалог с Россией поможет остановить конфликт на Украине.

    Правительство ФРГ должно вступить в прямой диалог с Россией, чтобы остановить «спираль эскалации» на Украине, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в интервью газете Welt am Sonntag, передает ТАСС. Хрупалла отметил: «Федеральное правительство должно, наконец, говорить с президентом России Владимиром Путиным». По его мнению, только переговоры с российским руководством могут способствовать снижению напряженности в регионе.

    Ранее представители АдГ неоднократно критиковали позицию правительства ФРГ по отношению к конфликту на Украине и поддержке киевских властей. Хрупалла также подчеркнул, что нынешний курс Берлина ведет к дальнейшей эскалации, а не к урегулированию кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 января канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Однако в тот же день стало известно, что Германия начала запрещать вход в свои территориальные воды судам, которые считают связанными с Россией или относят к так называемому теневому флоту России.

    Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ФРГ ответить за детали Rheinmetall, примененные ВСУ для удара по Хорлам.

    Напомним, что Германия разделила с Британией первое место в рейтинге недружественных правительств декабря, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    17 января 2026, 08:13 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачную и морозную субботу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, без осадков, гололедица и температура до минус 12 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В столице в субботу ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется, а на дорогах сохранится гололедица, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России. Температура воздуха днем составит от минус 12 до минус 10 градусов, ночью на воскресенье возможно похолодание до минус 21 градуса.

    Ветер будет слабым, атмосферное давление ожидается на уровне 771 мм ртутного столба. В Московской области температура в субботу составит от минус 15 до минус 10 градусов, ночью ожидается похолодание до минус 24 градусов.

    В регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 21:00 по московскому времени в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, регион с самыми высокими сугробами в России назван.

    Южный циклон пришел в Москву.

    МЧС Камчатки переведено в режим повышенной готовности из-за циклона.

    19 января 2026, 05:57 • Новости дня
    Неизвестные нарисовали свастику на могиле экс-канцлера ФРГ Шмидта в Гамбурге

    Tекст: Антон Антонов

    Могила бывшего канцлера Германии Гельмута Шмидта и его супруги Локи подверглась осквернению на кладбище в Гамбурге, сообщает местная полиция.

    По данным местной полиции, злоумышленники нанесли на надгробную плиту оранжевой краской изображение свастики. В правоохранительных органах отметили, что акт вандализма полностью повторил инцидент, произошедший в декабре 2023 года: «Это была та же надгробная плита, те же свастики, нанесенные той же краской», – передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году неизвестные нанесли нацистские символы на могилу Шмидта в Гамбурге. Шмидт занимал пост канцлера с 1974 по 1982 годы. Он умер в ноябре 2015 года, его супруга – в 2010 году.

    19 января 2026, 09:55 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4 на вторник

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за удара плазмы Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник в середине дня на магнитосферу Земли обрушится облако плазмы от мощной солнечной вспышки, что может привести к магнитным бурям уровня G4 и редким по силе полярным сияниям, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Во вторник, 20 января, на Земле ожидаются мощные магнитные бури уровня до G4, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

    Причиной станет облако плазмы, выброшенное во время вспышки X1.9 на Солнце, которое должно достичь магнитосферы планеты в середине дня по московскому времени.

    Как отмечают ученые, вчерашние данные с коронографа CCOR-1 подтвердил основной мировой солнечный коронограф LASCO. Специалисты зафиксировали, что вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным прямо на Землю. Первые видео LASCO показывают, как гигантское облако выглядит расширяющимся газовым шаром, летящим в сторону нашей планеты – для сравнения: диаметр Солнца составляет 1,5 млн км.

    Расчетные модели движения вещества указывают, что удар по магнитосфере Земли придется примерно на полдень. Ожидается, что геомагнитные возмущения достигнут уровня G4, а вероятность магнитных бурь экстремального, пятого уровня, составит около 10%.

    В ночь со вторника на среду над Россией прогнозируются исключительно сильные полярные сияния, которые, по предварительным оценкам, можно будет наблюдать почти на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что на Земле ожидается магнитная буря класса G3/G4 из-за выброса солнечной плазмы.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    19 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Быстрые протоны у Земли превысили опасный для спутников уровень в 50 раз

    ИКИ РАН: Быстрые протоны от Солнца вызвали радиационный шторм

    Tекст: Мария Иванова

    В последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ выросла у Земли более чем в 1000 раз, что привело к резкому увеличению радиационного воздействия на космические аппараты.

    Ускоренные протоны, прибывшие к орбите Земли от Солнца, резко увеличили радиационную нагрузку на космические аппараты, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Эффект «снежного шторма» на снимках телескопов стал ярким индикатором этого явления: каждая «снежинка» – результат попадания быстрого протона в детектор, а длинные линии указывают на частицы, пришедшие под острым углом.

    За последние сутки плотность протонов с энергией выше 10 МэВ вблизи Земли выросла более чем в тысячу раз. Уровень радиационной опасности для электроники космических аппаратов превысил так называемый «красный уровень» примерно в 50 раз, и этот показатель продолжает расти.

    Как отмечают в лаборатории, аналогичные значения фиксировались лишь дважды в прошлом году – 1 июня и 12 ноября 2025 года. Оба случая сопровождались сильнейшими ударами по Земле и магнитными бурями уровня выше G4, которые начинались в течение суток после прихода частиц. Специалисты предупреждают: нынешняя ситуация указывает на прямое воздействие одной из крупнейших солнечных вспышек на Землю.

    Ранее в понедельник ученые предсказали сильные магнитные бури уровня G4.

    18 января на Солнце произошла первая в 2026 году вспышка максимального класса.

    Между тем ученые обнаружили в космосе опасное для планеты железное облако.

    19 января 2026, 14:32 • Новости дня
    Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Глава РФПИ Дмитриев сравнил министра финансов ФРГ с Рэмбо из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания о Гренландии министра финансов Германии Ларса Клингбайля вызвали ироничную реакцию главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который сравнил политика с Рэмбо.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично сравнил министра финансов Германии Ларса Клингбайля с героем американских боевиков Рэмбо, сообщает ТАСС. Причиной такого сравнения стали заявления Клингбайля о Гренландии и конфликтах с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил: «Заявление президента Трампа о Гренландии: «Это будет сделано!» против сильной, храброй и, вероятно, недолговечной европейской риторики. Даже министр финансов Германии Клингбайль полностью перевоплотился в Рэмбо».

    Он процитировал слова Клингбайля о том, что Европа «сталкивается с новыми провокациями» и «антагонизмом» со стороны Трампа, а также подчеркнул, что теперь европейцы должны «ясно дать понять, что предел достигнут».

    Дмитриев также обратил внимание на призыв министра к Евросоюзу рассмотреть возможность применения «законодательно закрепленных инструментов» для реагирования на экономический шантаж. Все свои комментарии Дмитриев сопроводил изображением Джона Рэмбо, роль которого в одноименной франшизе исполнил Сильвестр Сталлоне.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

    Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль осудил заявления США о Гренландии и подтвердил поддержку Дании и европейских стран.

    Восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считаeт, что если Дональд Трамп добьется присоединения Гренландии, его имя останется в мировой истории.

