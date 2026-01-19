Завершилась передача квартиры Долиной Лурье

Tекст: Елизавета Шишкова

Ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках были переданы представителю Полины Лурье, сообщает ТАСС.

Исполнительное производство по данному делу завершено, а все личные вещи Долиной были ранее вывезены из квартиры. Мебель, которая должна была остаться по описи, также была передана.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила: «Ключи от квартиры Долиной были переданы мне, я их передам Лурье. Долина вывезла ранее все свои личные вещи, осталась только мебель, которую нам было необходимо передать по описи. Передача квартиры Долиной [Полине Лурье] завершена, исполнительное производство – тоже».

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова рассказала РИА «Новости», что считает передачу ключей большой победой, подчеркнув, что после нескольких недель удалось убедить другую сторону забрать ключи от квартиры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы утром исполнили решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.

Окончательное завершение спора возможно только после того, как передадут ключи и подпишут все документы.

Певица Лариса Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.