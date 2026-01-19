Эксперт назвал пересадку органов генномодифицированных животных людям опасной

Эксперт Готье назвал пересадку органов генномодифицированных животных людям опасной

Tекст: Ольга Иванова

Готье заявил, что пересадка органов генномодифицированных животных не считается на данный момент безопасной, передает ТАСС.

По его словам, существует высокий риск отторжения пересаженного органа человеческим организмом, что может привести к летальному исходу.

Готье подчеркнул: «Все-таки на данном этапе генная модификация животных не обеспечила бы полный контроль над реакцией отторжения [пересаживаемого органа организмом человека], то есть пока до этого не дошли. Но все-таки данная опция может рассматриваться в качестве моста к трансплантации. И здесь есть важный морально-этический аспект. Это, конечно, связано с тем, что человек не должен являться при этом моделью для отработки методики, как мы наблюдали в США, – две трансплантации сердца от свиньи, которые кончились гибелью пациентов».

Он отметил, что НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова совместно с Курчатовским центром запланировали долгосрочные и дорогостоящие исследования по применению генномодифицированных свиней в качестве доноров органов для приматов. Готье добавил, что эти работы позволят в будущем открыть новые возможности для трансплантации.

Он также прокомментировал проект новосибирских ученых по созданию генетически модифицированной свиньи к 2030 году, выразив сомнение в сроках из-за большого объема предстоящих исследований, однако назвал направление перспективным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания PorMedTec запланировала открытие фермы в Осаке для выращивания клонированных свиней с целью пересадки органов людям.

В октябре китайские врачи провели первую в мире пересадку печени человеку, использовав орган, выращенный у генетически модифицированной свиньи.