Песков: Трамп войдет в историю в случае присоединения Гренландии

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп действительно войдет в мировую историю, если реализует идею присоединения Гренландии, заявил Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо... решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю».

Кроме того, Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за развитием ситуации вокруг Гренландии и тщательно анализирует происходящее.

Песков отметил, что сейчас поступает много тревожной информации, поэтому вопрос находится под постоянным контролем Кремля. В то же время он отказался комментировать позиции России по Гренландии и Дании, ограничившись заявлением, что этот вопрос остается без комментариев.

На ваш взгляд США аннексируют Гренландию? Да, бесплатно, с помощью угроз

Да, за деньги

Да, военной силой

Иным способом (указать в комментариях)

Не аннексируют

Голосовать Результаты

Как писала газета ВЗГЛЯД, восемь стран НАТО выпустили совместное заявление в поддержку Гренландии после угрозы Дональда Трампа ввести пошлины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США могут получить Гренландию при дальнейших изменениях на мировой арене.

Дональд Трамп настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на возражения Евросоюза и Дании.