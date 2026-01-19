Российские мотоциклисты впервые пересекли Антарктиду

Первыми мотоциклистами-покорителями Антарктиды стали «Ночные волки»

Tекст: Вера Басилая

Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» стали первыми в мире, кто совершил мотопробег по Антарктиде. Уникальная экспедиция завершилась 19 января. В ней приняли участие заслуженный путешественник России Юрий Волков и автор трех мировых рекордов в Арктике Станислав Прохоров.

Маршрут экспедиции пролегал по сложной снежно-ледовой поверхности и составил более 500 км, включая станции «Молодежная», «Прогресс» и «Мирный». До этого никто не совершал подобных поездок в столь суровых условиях на мотоциклах.

«Команде повезло в плане погодных условий, потому что температура была довольно высокой для этих широт: она колебалась в диапазоне от минус пяти до плюс пяти градусов по Цельсию. Мы чувствовали себя комфортнее, чем ожидали, но ехать было сложно из-за повышенной вязкости снежно-ледовой поверхности. Чтобы не потерять контроля над мотоциклами, мы должны были сохранять бдительность и использовать весь наш арктический опыт», – рассказал Юрий Волков.

В ходе экспедиции установлены сразу три мировых рекорда: первый мотопробег по Антарктиде, самый длинный маршрут на мотоциклах по ледовому континенту и самая южная точка на мотоцикле. Кроме того, участники доставили на станцию «Прогресс» бюст полярника Михаила Сомова, который был торжественно открыт и передан в дар полярникам.

По завершении маршрута экспедиция погрузилась на научно-исследовательское судно «Академик Федоров», которое доставит путешественников в Кейптаун. Из ЮАР Юрий Волков и Станислав Прохоров уже на самолете вернутся в Москву.