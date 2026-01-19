  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска откроют путь на Славянск
    Ключи от квартиры Долиной в Хамовниках переданы представителю Лурье
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    19 января 2026, 13:01 • Новости дня

    Песков: У Путина в ближайших планах нет разговора с Родригес

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что в ближайшие дни у президента России Владимира Путина нет запланированного разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    Президент России Владимир Путин пока не планирует в ближайшее время проводить разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, передает ТАСС. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Пока у Путина в планах в ближайшие дни нет, но при необходимости это может быть организовано, безусловно», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных контактах между лидерами двух стран. Песков отметил, что по дипломатическим каналам Россия поддерживает постоянную связь с Делси Родригес.

    Он подчеркнул, что при необходимости российская сторона готова быстро организовать общение, хотя в текущем графике главы государства такого мероприятия не запланировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    17 января 2026, 12:34 • Новости дня
    Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание артистическому сообществу в честь его профессионального праздника, который в этом году отмечается впервые. Текст зачитал первый заместитель руководителя fдминистрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения деятелей культуры в Национальном центре «Россия».

    Президент России Владимир Путин поздравил артистов с новым профессиональным праздником, который теперь отмечается в стране 17 января, сообщает ТАСС. Поздравительное послание президента было зачитано Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента, на церемонии награждения представителей культурного сообщества в Национальном центре «Россия».

    «Поздравляю вас с Днем артиста, который впервые отмечается в России»6 – обратился глава государства к профессиональному сообществу и отметил символичность выбранной даты, приуроченной ко дню рождения Константина Станиславского. Президент добавил, что артисты, посвятившие себя театру, кино, эстраде и цирку, вносят значительный вклад в сохранение исторического, культурного и духовного наследия страны и передают традиции служения народу из поколения в поколение.

    Глава государства выразил уверенность, что новый праздник станет заметным событием среди культурных торжеств России и обретет собственные традиции. «Мы всегда будем помнить наших замечательных актеров, которые в годы Великой Отечественной войны сражались на фронте, выезжали в составе концертных бригад на передовую, выступали перед ранеными в госпиталях», – подчеркнул Путин в своем послании.

    Особые слова были адресованы артистам, которые сегодня поддерживают российских военнослужащих во время спецоперации. «И, конечно, особые слова признательности артистам, которые сегодня в ходе специальной военной операции поддерживают наших героев», – добавил глава государства.

    Обращение было зачитано в рамках Дня артиста, который отмечают в субботу, 17 января, в Национальном центре «Россия».

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 18:48 • Новости дня
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    Китайские военные провели учения по «венесуэльскому сценарию»
    @ кадр из видео

    Китайские военные провели учения по нанесению «обезглавливающего» удара по «венесуэльскому сценарию», имитирующие устранение руководства Тайваняза две минуты, сообщает Nikkei Asia.

    Учения китайских военных по нанесению «обезглавливающего удара» были проведены в нераскрытом месте и с участием засекреченных подразделений, передает РБК.

    Nikkei Asia отмечает, что маневры были направлены на демонстрацию возможностей, схожих с американской операцией по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Согласно видеозаписи центрального телевидения Китая, группа специального назначения использовала военный дрон для наведения на цель, после чего совершила ночной рейд. Для обхода охраны бойцы применили арбалеты военного образца, а затем ликвидировали четырех условных «террористов».

    Весь учебный рейд занял менее двух минут. Подробности о месте проведения, времени учений и конкретных подразделениях не разглашаются.

    Ранее вооруженные силы Китая привели себя в состояние повышенной боеготовности для защиты суверенитета и безопасности из-за прохода американских военных кораблей через Тайваньский пролив.

    Напомним, США похитили венесуэльского президента Николаса Мадуро. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес возглавила страну в статусе исполняющего обязанности президента.

    Комментарии (7)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что при операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес погибли более 80 человек и более 110 пострадали.

    Министр обороны Лопес сообщил в пятницу, что 47 военнослужащих Боливарианских национальных вооруженных сил, среди которых девять женщин, погибли 3 января в результате атаки США на Венесуэлу, пишет газета Primicia.

    «В  разгар этой агрессии погибли мирные жители, наши братья и сёстры. Как вы знаете, 32 товарища с Кубы, которые были с нами, оказались среди 83 погибших человек, ещё более чем 112 человек получили ранения и мы им помогли», – заявил Лопес на церемонии вручения медалей военнослужащим и гражданским лицам, которые участвовали в защите страны 3 января.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская газета WP сообщала, что в ходе операции США в Венесуэле погибли более 70 человек. МВД Венесуэлы объявило о 100 погибших при нападении США на страну. Также сообщалось, что при атаке США в Венесуэле погибли 32 кубинца, выполнявшие там боевые задачи.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 12:48 • Новости дня
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин окунулся в прорубь в рамках традиционного крещенского обряда, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Владимир Путин традиционно, как он это делает каждый год, он окунался». По его словам, для президента, как и для всех православных, работающих в Кремле, Крещение является большим праздником.

    Песков отметил, что этот обряд соблюдают многие, однако есть и те, кто не придерживается этой традиции. Он добавил, что участие в купании – очень личный вопрос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 19 января, в России отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне.

    Патриарх Кирилл освятил воду в храме Христа Спасителя.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний.

    Комментарии (5)
    16 января 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил подготовить план внедрения гражданских беспилотных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики, уделяя особое внимание новым технологиям.

    Владимир Путин поручил правительству подготовить детальный план по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики, передает РИА «Новости». Такое указание президент дал во время совещания, посвященного развитию автономных систем.

    «Также прошу правительства подготовить планы мероприятия по внедрению беспилотных технологий в ключевых секторах экономики», – заявил Путин.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость

    Путин: Внедрение беспилотных решений в жизнь – не мода, а необходимость

    Путин: Внедрение автономных беспилотных решений – это не мода, это необходимость
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение автономных беспилотных решений – это не просто модный тренд, а важная необходимость для России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент подчеркнул, что такие технологии помогут стране укрепить свою глобальную конкурентоспособность и справиться с социально-экономическими задачами в условиях дефицита рабочей силы и демографических вызовов.

    «Внедрение в жизнь автономных беспилотных решений – это, разумеется, не мода, это необходимость, путь к укреплению глобальной конкурентоспособности нашей страны, к тому, чтобы решать вопросы социально-экономического развития в условиях дефицитного рынка труда и демографических вызовов. Обеспечить безопасность, а значит, суверенитет в конечном итоге России», – сказал Путин на совещании по развитию автономных систем, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин попросил подготовить план внедрения беспилотных систем в экономику.

    Комментарии (2)
    17 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Путину рассказали, как в первых поездах метро пассажиры «гоняли чертей»

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на выставке в депо «Аминьевское» зашел в вагон образца 1930-х годов в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина, который рассказал, как первые пассажиры боялись чертей, спускаясь в городскую подземку.

    «Поставили патефон, и он играл, чтобы снять психологическое напряжение, показать, что быть здесь безопасно», – сообщил столичный градоначальник президенту.

    Кроме того, первым пассажирам метрополитена позволяли курить в вагонах метро, чтобы справиться со страхом чертей – всё-таки под землю люди спускались.

    «Курили? Чтобы чертей можно было отгонять? Отгонять надо! Мы отгоним их всех!», – пошутил Путин в сюжете, который выложил в Telegram-канале журналист ВГТРК  Павел Зарубин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России 16 января прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки. Путину показали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026». Президент на совещании по вопросам развития автономных систем поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 22:40 • Новости дня
    Путин заявил об отставании России по беспилотному транспорту

    Путин указал на отставание России по автономному транспорту от ряда стран

    Tекст: Вера Басилая

    Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем.

    Россия пока отстает от ряда стран по развитию автономного транспорта, включая беспилотные такси, передает ТАСС. По словам президента Владимира Путина, в некоторых городах мира беспилотные такси уже массово перевозят пассажиров, а не работают лишь в формате экспериментов.

    «Сделаны важные шаги, но по отдельным направлениям в этой сфере мы все еще существенно отстаем от некоторых других стран. Например, в определенных городах, в отдельных городах мира уже не в рамках отдельных экспериментов, а массово задействованы и перевозят пассажиров беспилотные такси», – сказал Путин.

    Путин также подчеркнул, что в ряде государств достигнут полный суверенитет в производстве всех компонентов для автономной техники, что, по его мнению, еще более значимо. Он напомнил, что вопрос беспилотного транспорта и автономных систем особенно важен для конкурентоспособности стран как в гражданской, так и в оборонной сферах.

    Президент сообщил, что год назад в Тольятти было принято решение, открывающее путь к массовому внедрению гражданских авиадронов, что имеет значение для развития беспилотного транспорта во всех сферах. По оценке Путина, у России есть необходимый научный, кадровый и промышленный потенциал, чтобы стать одним из мировых лидеров в этой области.

    «Эти ключевые технологии наряду с цифровыми платформами и искусственным интеллектом определяют будущее всего мира. И, безусловно, успешное осуществление наших важнейших планов и инициатив также будет от этого зависеть», – заявил президент.

    Он напомнил, что успешная реализация важных национальных инициатив напрямую зависит от развития именно этих направлений, и этот вопрос поднимался на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков.

    Внедрение автономных беспилотных решений Владимир Путин назвал необходимостью, а не модой.

    Комментарии (0)
    17 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа

    Венесуэла впервые подписала контракт на экспорт сжиженного газа

    Венесуэла впервые в истории начала экспорт сжиженного газа
    @ Humberto Matheus/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Венесуэле подписан первый контракт на экспорт сжиженного газа, доходы от которого будут поступать через Центральный банк Венесуэлы на национальный валютный рынок, заявили власти страны.

    Венесуэла впервые в своей истории заключила контракт на экспорт сжиженного газа. Об этом 16 января объявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес на заседании Национального экономического совета.

    «Был подписан закон по коммерциализации сжиженного газа, созданной Petroleos de Venezuela для экспорта», - приводит ее слова газета Ultimas Noticias, пишут «Известия».

    Родригес подчеркнула, что вся валютная выручка от продажи нефти и газа будет поступать через Центральный банк Венесуэлы в банковский сектор, чтобы поддерживать национальный валютный рынок. Новый закон, по ее словам, направлен на то, чтобы сделать нефтегазовые доходы «двигателем для национальной экономики» и полностью развивать производственные мощности страны.

    Часть средств, полученных от продажи нефти и газа, предполагается направить в суверенные фонды для социальной защиты населения. Оставшиеся доходы будут инвестироваться в развитие инфраструктуры, а также в улучшение общественных услуг, что должно способствовать долгосрочному развитию Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 января президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать только американскую продукцию на доходы от продажи нефти.

    Однако позже российская компания «Росзарубежнефть» подтвердила намерение продолжать развитие нефтяных проектов на территории Венесуэлы, акцентируя внимание на защите инвестиций и сотрудничестве с международными партнерами.

    В свою очередь, крупнейшие нефтяные гиганты США встретили план Трампа по инвестициям в Венесуэлу скептически, считая бизнес в стране очень рискованным.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:57 • Новости дня
    Путин поручил в десятки раз увеличить внедрение автономных систем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем подчеркнул необходимость увеличения применения автономных систем и уделения особого внимания вопросам их безопасности.

    Правительство должно устранить барьеры, мешающие внедрению автономных решений в экономике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    «Мы должны на порядки, в десятки раз нарастить использование автономных систем во всех сферах жизни. Поэтому ставить барьеры, преграды на пути развития технологий или отказываться от принятия решений по принципу «как бы чего не вышло» – это ошибочное направление, прямо скажем. Такое поведение недопустимо», – отметил Путин.

    Президент обратил внимание на важность обеспечения безопасности при внедрении автономных технологий. Особо было выделено предотвращение несанкционированного доступа к управлению системами и защите передаваемых и получаемых данных.

    «При этом вопросам безопасности, безусловно, нужно уделять особое внимание. В том числе нужно предотвратить несанкционированный доступ к управлению автономными системами, а также к данным, которые они передают и получают. Соответствующие научные и инженерные проекты в сфере кибербезопасности нужно обязательно поддержать», – заявил президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики.

    Путин отметил, что внедрение автономных беспилотных решений – это необходимость, а не мода.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 21:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    Путину продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В электродепо «Аминьевское» президенту России Владимиру Путину показали восьмивагонный беспилотный поезд метро, который будет полностью переведен на перевозку пассажиров к 2027 году.

    Экземпляр первого российского беспилотного поезда метро «Москва-2026» был представлен президенту России Владимиру Путину в электродепо «Аминьевское», передает ТАСС.

    Новинку главе государства показал мэр Москвы Сергей Собянин. Состав состоит из восьми вагонов, производится в Мытищах и оснащен отечественным программным обеспечением.

    В этом году поезд начнет совершать тестовые поездки по московскому метро, однако пока что без пассажиров. Полноценная эксплуатация с перевозкой пассажиров запланирована на 2027 год. К 2030 году ожидается запуск первой линии, где поезда будут работать в полностью беспилотном режиме как комплекс.

    Путину также продемонстрировали беспилотный трамвай «Львенок», который уже перевозит пассажиров. К 2030 году планируется, что такие трамваи составят две трети всего трамвайного парка Москвы.

    Ранее президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Госкорпорация «Роскосмос» готовится представить президенту России систему широкополосной спутниковой связи для передачи сигнала на беспилотные летательные аппараты.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 20:46 • Новости дня
    Путин посетил московское депо «Аминьевское»

    Путин прибыл в московское депо «Аминьевское»

    Путин посетил московское депо «Аминьевское»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России прибыл в новое депо метрополитена Москвы, где ему представили образцы беспилотного и автономного транспорта для столичной подземки.

    Президент России Владимир Путин приехал в электродепо Московского метрополитена «Аминьевское», передает РИА «Новости».

    Глава государства осмотрит выставку современных образцов беспилотного и автономного транспорта, подготовленных для использования на линиях метро. Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, особое внимание уделят внедрению таких систем в экономику и народное хозяйство страны.

    В программе визита также проведение совещания по вопросам развития автономного транспорта. По словам официальных лиц, пилотные пуски беспилотных поездов ожидаются именно на Большой кольцевой линии метро, которую обслуживает депо «Аминьевское». Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов ранее отмечал, что внедрение беспилотных поездов станет одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью Владимир Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве. Таким образом завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра.

    На той же неделе президент России объявил о планах автоматизации московского метрополитена. А в январе в московском метро внедрили первые инновационные цифровые указатели для пассажиров между станциями Калужско-Рижской и Троицкой линий.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы с сфере беспилотных систем

    Путин поручил внедрить в регионах лучшие практики беспилотных систем Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва сегодня является лидером в создании экономики беспилотных систем, отметил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автономных систем, которое прошло на площадке электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

    «Следует также внедрять в других субъектах Федерации лучшие практики Москвы, которая сегодня является безусловным лидером в создании экономики беспилотных систем. И прошу Сергея Семёновича Собянина выстроить механизм обмена опытом с коллегами из других регионов в части применения систем обработки данных, автономных решений, искусственного интеллекта, в том числе для качественного улучшения работы пассажирского транспорта», – приводит пресс-службе Кремля высказывание президента.

    Путин добавил, что это является важным общественным измерением использования передовых технологий призвал губернаторов смелее пользоваться новыми возможностями, отметив, что важнейшая роль в развитии экономики беспилотных систем принадлежит субъектам Федерации.

    При этом российский лидер заявил, что Россия пока отстает по развитию автономного транспорта и массового внедрения беспилотных такси от ряда других государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных систем в приоритетных секторах экономики. Путин также поручил срочно урегулировать правовой статус роботов-доставщиков. Он назвал внедрение автономных беспилотных решений необходимостью, а не модой.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин призвал увеличить экспорт российских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автономных систем. подчеркнул важность расширения экспорта беспилотных систем, отметив высокий спрос на них за рубежом.

    Президент России Владимир Путин призвал увеличить экспорт беспилотников и расширить присутствие страны на мировом рынке, передает РИА «Новости».

    На совещании по развитию автономных систем глава государства отметил высокий потенциал отечественных разработок в этой сфере.

    «Уважаемые коллеги, для создания действительно мощной, экономически эффективной индустрии беспилотных систем нужно наращивать экспорт таких передовых продуктов, выходить на мировые рынки. И он очень большой, этот мировой рынок. Нас там ждут, уверяю вас, я просто знаю об этом. Все нам, наши друзья, наши партнеры, все об этом говорят», – заявил Путин.

    Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить мероприятия по внедрению беспилотных систем в ключевые секторы экономики.

    Путин поручил привлекать ветеранов СВО к работе с гражданскими дронами. Внедрение автономных беспилотных решений Путин назвал необходимостью для России.

    Комментарии (0)
    16 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении

    Посол сообщил о визите Путина на саммит СНГ в Туркмении в октябре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств – членов СНГ в Туркмении, сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин на брифинге для прессы.

    Саммит пройдет 9 октября в Национальной туристической зоне «Аваза» в городе Туркменбаши, передает ТАСС.

    Волынкин также отметил, что в октябре Туркмению посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат уточнил, что 28–29 января Ашхабад примет российскую делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Галузиным для двусторонних консультаций по вопросам региональной безопасности.

    Кроме того, посол добавил, что в первой половине 2026 года ожидается визит председателя правительства России Михаила Мишустина в рамках заседания глав правительств государств – участников СНГ.

    В декабре Путин посетил Ашхабад для участия в международном форуме. Российский лидер отметил высокий авторитет Туркменистана в регионе и мире.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
    Доля доллара в валютных резервах мира упала до 40%
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной