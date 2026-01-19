Экс-мэра Владимира приговорили к восьми годам строгого режима

Экс-мэра города Владимира Дмитрия Наумова приговорили к восьми годам строгого режима

Tекст: Ольга Иванова

Бывший мэр Владимира Дмитрий Наумов был осужден на восемь лет лишения свободы по делу о взятке в особо крупном размере, передает ТАСС.

Приговор вынес Октябрьский районный суд города, информация об этом поступила из пресс-службы региональной прокуратуры.

Суд назначил Наумову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 11 млн рублей.

Также экс-чиновник на пять лет лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с представительскими, административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Наумов был лишен должности мэра Владимира по решению городской Думы. Прокуратура выявила факты сокрытия им информации о покупке недвижимости. Чиновник не уведомил о наличии конфликта интересов.