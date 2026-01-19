Лукашенко заявил о единой обороне России и Белоруссии

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Белоруссия стали единым целым в оборонной сфере, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области, передает ТАСС.

«Только нас делить не надо, потому что нас уже трудно разделить. В оборонном плане мы с Россией как единое целое», – подчеркнул он. Президент отметил, что попытки разделить два государства не приведут к успеху, и добавил: «Кому-то хочется, может быть [разделить]. Мы готовы защищать свои интересы, а Господь нам всегда поможет».

Лукашенко также коснулся сотрудничества с Западом, выразив нежелание конфронтации. По его словам, Белоруссия хочет быть не линией разделения, а мостом между Востоком и Западом.

«Не хочу, чтобы была конфронтация с американцами. Мы хотим быть не разделительной линией, мы хотим быть мостом между Востоком и Западом, как всегда это было», – сказал он. Он отметил значимость Европейского союза как технологичного объединения и выразил готовность к сотрудничеству: «Давайте сотрудничать. Что мы косо смотрим друг на друга».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс «Орешник» приступил к боевому дежурству на территории республики еще 18 декабря.

Высокий уровень оперативной маскировки не позволяет зарубежным оппонентам обнаружить этот комплекс на территории Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что размещение комплекса стало ответом на агрессивные действия западных оппонентов.