В Подмосковье нашли тела двух мужчин после пожара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тела двух мужчин были обнаружены после пожара в жилом доме на улице 2-я Центральная в Дмитрове, сообщает РИА «Новости».

Пожар был полностью ликвидирован вечером в воскресенье, и только после этого спасатели нашли погибших.

Как рассказал представитель экстренных служб, возгорание охватило площадь около двух квадратных метров. По предварительной информации, смерть мужчин не связана с пожаром и имеет признаки криминального характера.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и эксперты, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

