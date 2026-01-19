Беспилотник Supercam S180 пообещали впервые показать на выставке в Абу-Даби

Tекст: Дмитрий Зубарев

Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, которая пройдет с 20 по 22 января, сообщает ТАСС.

Серийное производство этого аппарата стартовало в 2025 году, и теперь его покажут международной аудитории наряду с другими продуктами компании – флагманским Supercam S350 и квадрокоптером двойного назначения Supercam X4.

Как заявили в ГК «Беспилотные системы», Supercam S180 уже привлек внимание благодаря своим скоростным характеристикам и возможностям разведки. Представители компании отметили: «На UMEX 2026 разработчик покажет свой флагманский БПЛА – Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сферах; новейшую разработку компании – скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, серийное производство которого запустили в 2025 году; и квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения, работу которого иностранные наблюдатели смогли оценить на нескольких международных учениях в конце 2025 года».

В компании подчеркивают практическую ценность беспилотников линейки Supercam для арабских стран – в том числе для охраны границ, обеспечения правопорядка, антитеррористических операций, мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, а также применения в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. В 2025 году ГК «Беспилотные системы» расширила номенклатуру экспортных поставок, что, по их словам, говорит о конкурентоспособности продукции Supercam.

Отдельно отмечается, что БПЛА Supercam оснащаются современными защищенными каналами связи, могут работать в режиме ретранслятора, что значительно увеличивает дальность разведки, позволяет преодолевать ограничения прямой радиовидимости, а также поддерживать устойчивую передачу данных даже в условиях сложного рельефа или активного радиоэлектронного подавления. По мнению компании, эти технические решения делают продукцию востребованной на мировом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные военные проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

Производитель Supercam заявил о планах начать сборку этих беспилотников за границей.

Страны постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским дронам Supercam.