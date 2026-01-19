  • Новость часаЭксперты объяснили внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска откроют путь на Славянск
    Ключи от квартиры Долиной в Хамовниках переданы представителю Лурье
    Экономист назвал последствия применения Европой «торговой базуки» против США
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Европа оказалась на грани критической зависимости от газа из США
    Песков рассказал о купании Путина в проруби на Крещение
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    В России появится национальный штаб по искусственному интеллекту
    19 января 2026, 12:13 • Новости дня

    Беспилотник Supercam S180 пообещали впервые показать на выставке в Абу-Даби

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, запущенный в 2025 году в серийное производство, впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в ГК «Беспилотные системы».

    Новейший скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 впервые будет представлен на международной выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, которая пройдет с 20 по 22 января, сообщает ТАСС.

    Серийное производство этого аппарата стартовало в 2025 году, и теперь его покажут международной аудитории наряду с другими продуктами компании – флагманским Supercam S350 и квадрокоптером двойного назначения Supercam X4.

    Как заявили в ГК «Беспилотные системы», Supercam S180 уже привлек внимание благодаря своим скоростным характеристикам и возможностям разведки. Представители компании отметили: «На UMEX 2026 разработчик покажет свой флагманский БПЛА – Supercam S350, зарекомендовавший себя как в гражданской, так и в военной сферах; новейшую разработку компании – скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180, серийное производство которого запустили в 2025 году; и квадрокоптер Supercam X4 двойного назначения, работу которого иностранные наблюдатели смогли оценить на нескольких международных учениях в конце 2025 года».

    В компании подчеркивают практическую ценность беспилотников линейки Supercam для арабских стран – в том числе для охраны границ, обеспечения правопорядка, антитеррористических операций, мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, а также применения в строительстве, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности. В 2025 году ГК «Беспилотные системы» расширила номенклатуру экспортных поставок, что, по их словам, говорит о конкурентоспособности продукции Supercam.

    Отдельно отмечается, что БПЛА Supercam оснащаются современными защищенными каналами связи, могут работать в режиме ретранслятора, что значительно увеличивает дальность разведки, позволяет преодолевать ограничения прямой радиовидимости, а также поддерживать устойчивую передачу данных даже в условиях сложного рельефа или активного радиоэлектронного подавления. По мнению компании, эти технические решения делают продукцию востребованной на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные военные проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

    Производитель Supercam заявил о планах начать сборку этих беспилотников за границей.

    Страны постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии проявляют интерес к российским дронам Supercam.

    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    Комментарии (38)
    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в случае дальнейших изменений на мировой арене США могут получить Гренландию, а трансатлантическое единство частично восстановится.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев заявил: «Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    12 комментариев


    Ранее сообщалось, что после резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Комментарии (24)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (17)
    19 января 2026, 11:09 • Новости дня
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    Приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Судебные приставы прибыли в Ксеньинский переулок Москвы для передачи квартиры певицы Ларисы Долиной ее новой владелице Полине Лурье.

    Приставы прибыли в Ксеньинский переулок в Москве для принудительного выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры, права на которую теперь принадлежат Полине Лурье, передает канал «360».

    На месте работают сотрудники Федеральной службы судебных приставов, понятые и представители полиции, чтобы выполнить решение суда и передать ключи новой владелице жилья.

    Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы Лурье, рассказала, что Долина в данный момент находится за границей. По ее словам, певица отдыхает в ОАЭ вместе с дочерью и внучкой и вернется в Москву только завтра.

    Видео с места событий появилось в распоряжении редакции. Судебные приставы начали процесс выселения в отсутствие Долиной, чтобы обеспечить передачу квартиры в надлежащие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице.

    Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и дало артистке четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    Покупатель квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (32)
    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Комментарии (19)
    19 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    @ Francisco J. Olmo/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, «выглядит крайне странной», заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

    Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    «Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

    По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

    Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.

    Комментарии (6)
    19 января 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    Politico: Европа оказалась на грани критической зависимости от газа США
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз может к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски для региона на фоне напряженности с Вашингтоном, пишет Politico.

    Европейский союз рискует к концу десятилетия получать почти половину газа из США, что создает стратегическую уязвимость на фоне ухудшения отношений между Брюсселем и Вашингтоном, пишет Politico. Уже сейчас, по новым данным, Европа импортирует четверть газа из США – эта доля будет расти по мере отказа ЕС от поставок газа из России.

    По словам ведущего аналитика Института экономики энергетики и финансового анализа Аны Марии Яллер-Макаревич, «повышенная зависимость от газа из США создала потенциально рискованную геополитическую уязвимость». Она отметила, что это противоречит целям ЕС по диверсификации, сокращению спроса и развитию возобновляемой энергетики.

    Опасения по поводу уязвимости усилились на фоне недавних высказываний Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии и угрозы ввести новые тарифы на страны ЕС, включая Францию, Данию, Германию и Британию. Некоторые европейские дипломаты опасаются, что Вашингтон может использовать новую зависимость ЕС для достижения своих внешнеполитических целей. Один из высокопоставленных дипломатов заявил, что на фоне возможного обострения ситуации с Гренландией стоит учитывать риск ограничения поставок газа из США, но «надеется, что до этого не дойдет».

    После начала спецоперации на Украине в 2022 году ЕС резко снизил долю российского газа с 50% до 12%, массово переключившись на сжиженный природный газ из США. Сейчас доля американского СПГ выросла с 5% в 2021 году до 27% в 2024 году, а крупнейшими импортёрами стали Франция, Испания, Италия, Нидерланды и Бельгия.

    Согласно оценкам IEEFA, к 2030 году доля поставок американского газа может составить до 40% от общего объема импорта ЕС и 80% – среди всех поставок СПГ. Несмотря на курс на «зеленый переход», четверть энергопотребления Европы по-прежнему приходится на газ, а высокие цены на энергоносители подталкивают страны ЕС продолжать закупки из США.

    ЕС рассчитывает на расширение поставок газа из Катара и ОАЭ к 2030 году, однако пока реализует масштабные проекты для приема и транспортировки американского СПГ, включая новые трубопроводы между Мальтой, Кипром и материковой Европой и планируемую линию между Боснией и Хорватией.

    Депутат Европарламента Томас Пеллерен-Карлен заявил Politico, что спрос на газ в ЕС падает благодаря инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. По его словам, если Европа продолжит этот курс, зависимость от американского СПГ постепенно снизится. Однако представители европейских правительств признают, что в ближайшее время альтернативы поставкам из США фактически нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил затраты на импорт нефти и газа из США на 7%.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил сохранение тарифов для Евросоюза на уровне 15%.

    Вашингтон разочаровал Европу своей стратегией в области безопасности.

    Комментарии (10)
    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    12 комментариев


    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    Комментарии (25)
    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (10)
    18 января 2026, 17:33 • Новости дня
    Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

    «Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

    Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 16:37 • Новости дня
    Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса лыжникам

    Вяльбе: Никто из лыжников больше не получит нейтральный статус

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

    Вяльбе отметила: «Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в «Динамо». У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа», передает РИА «Новости».

    Вяльбе добавила, что вопрос получения нейтрального статуса для новых спортсменов больше не актуален и она не планирует его обсуждать.

    3 января Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус семи спортсменам из России, это дает им возможность участвовать в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам.

    Критерии FIS предусматривают, что российские спортсмены не должны иметь добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражать поддержки специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби
    Лукашенко принял участие в крещенском купании в проруби
    @ кадр из видео Telegram-канала «Пул Первого»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь во время крещенских купаний, сообщают информационные агентства.

    На видеозаписи, которую опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко в белой долгополой рубахе погружается в специально вырубленную во льду купель. Вместе с президентом находился его питомец – шпиц Умка, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 января православными христианами отмечается Крещение Господне.

    Комментарии (3)
    19 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе, куда его пригласили по дипломатическим каналам из США, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин получил официальное приглашение от США войти в состав так называемого Совета мира по Газе, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав Совета мира. В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения».

    Песков уточнил, что российская сторона надеется на дальнейшие контакты с американскими представителями, чтобы прояснить все нюансы инициативы. Решение о присоединении будет принято после анализа всех обстоятельств и консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира. Белый дом представил состав Совета мира и ключевых ответственных за восстановление Газы.

    Американские чиновники предложили расширить Совет мира и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Совете мира по Газе и выразил благодарность Дональду Трампу за приглашение.

    Комментарии (29)
    19 января 2026, 09:27 • Новости дня
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек

    EFE сообщило о росте числа жертв катастрофы поездов в Испании до 39 человек

    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    @ Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате столкновения двух высокоскоростных поездов на юге Испании число погибших увеличилось до 39, а движение поездов по маршруту Мадрид – Андалусия временно прекращено.

    Число жертв крупной железнодорожной аварии в Испании увеличилось до 39 человек, передает EFE.

    Ранее в понедельник сообщалось о 24 погибших и 73 пострадавших, но количество жертв продолжает расти по мере проведения спасательных работ.

    Трагедия произошла вечером 18 января неподалеку от города Адамус в провинции Кордова, в автономном сообществе Андалусия. Высокоскоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид с 317 пассажирами, сошел с рельсов и столкнулся с составом, который направлялся из Мадрида в Уэльву, его пассажиров было около 100.

    Пока причины катастрофы неизвестны – эксперты продолжают расследование на месте трагедии. Власти временно приостановили движение всех высокоскоростных поездов по направлению Мадрид – Андалусия для обеспечения безопасности.

    Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте отметил, что железнодорожная авария в провинции Кордова выглядит крайне странной.

    Комментарии (0)
    Главное
    В России утверждены сроки ожидания медицинской помощи
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Лидеры Европы создали чат для обсуждения политики Трампа
    Доля доллара в валютных резервах мира упала до 40%
    Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах
    Названы самые востребованные профессии в 2026 году
    Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной