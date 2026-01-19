Посольство России не получало данных о согражданах в столкнувшихся в Испании поездах

Данных о пострадавших гражданах России при сходе с рельсов поездов в Испании не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Мадриде.
В диппредставительстве уточнили: «По состоянию на текущий момент информации о пострадавших российских гражданах не имеется». В посольстве также подчеркнули, что обращений и просьб о помощи от соотечественников не поступало, ситуация остается на контроле дипмиссии.
Авария произошла вечером 18 января около населенного пункта Адамус в Андалусии. Поезд Iryo направлялся из Малаги в Мадрид, на его борту находились примерно 300 пассажиров. Три вагона состава сошли с рельсов и оказались на встречном пути, где столкнулись с другим поездом, ехавшим из Мадрида в Уэльву, в котором находилось около 200 пассажиров.
По данным агентства Europa Press, два первых вагона второго поезда упали с насыпи высотой четыре метра. Всего в результате катастрофы погибли 39 человек, а еще более 150 получили травмы различной степени тяжести.
Причины происшествия до сих пор неизвестны, ведется официальное расследование. Инцидент стал одной из самых крупных железнодорожных трагедий в Испании за последние годы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число погибших в результате столкновения двух высокоскоростных поездов на юге Испании увеличилось до 39.
Между тем министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, выглядит крайне странной.