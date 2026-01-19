Финала Кубка Африки по футболу вызвал массовые беспорядки в Нидерландах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Массовые беспорядки вспыхнули в Гааге после финального матча Кубка Африки по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на газету De Dagelijkse Standaard и данные полиции.

После поражения сборной Марокко в районе Схилдерсвейк собрались агрессивные группы молодежи, которые отказались разойтись по требованию полиции. В ответ на это была вызвана мобильная бригада, а правонарушители начали забрасывать стражей порядка фейерверками, в том числе и патрульных на велосипедах.

Полиция применяла силу для восстановления порядка, в результате чего задержали восемь человек. Троих подозревают в насильственных действиях, двоих – в оскорблении сотрудников полиции, еще двоих – в незаконном хранении пиротехники, одного – в нарушении общественного порядка. Аналогичные инциденты зафиксированы и в других городах страны: в Амстердаме также потребовалось вмешательство мобильных подразделений полиции, а в Роттердаме наблюдались массовые скопления людей и нарушения порядка.

Правоохранительные органы продолжают расследование событий и не исключают новых задержаний.

Тем временем президент Сенегала Бассиру Диомай Фай объявил 19 января оплачиваемым выходным днем после победы национальной сборной в Кубке африканских наций. В финальном матче команда Сенегала обыграла Марокко со счетом 1:0. После напряженной концовки встречи, включавшей отмененный гол и пенальти в ворота сенегальцев, главный тренер сборной Сенегала Пап Тьяв даже увел команду с поля в знак протеста, однако затем игроки вернулись, и вратарь Эдуар Менди отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Это вторая в истории победа сборной Сенегала в Кубке африканских наций, впервые команда завоевала трофей в 2021 году.

