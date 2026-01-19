Названа дата передачи Лурье ключей от квартиры Долиной

Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии

Tекст: Ольга Иванова

Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.



