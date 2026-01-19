В Ленобласти обнаружили подпольный цех по производству алкоголя

Полиция пресекла крупное подпольное производство алкоголя в Ленобласти

Tекст: Мария Иванова

В одном из поселков Гатчинского района Ленинградской области сотрудники полиции выявили и пресекли нелегальное производство алкогольных напитков, передает Telegram-канал официального представителя МВД Ирины Волк. ПО ее словам, операцию провели сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами из ГУ МВД по Петербургу и области, а также УМВД России «Гатчинское».

По информации МВД, подпольный цех располагался в нежилом помещении. Там работали три конвейерные ленты, на которых спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки с логотипами известного бренда. Полицейские обнаружили резервуары со спиртным объемом более 115 тыс. литров, а также еще 31 тыс. литров уже разлитой и готовой к продаже продукции.

Кроме того, во время обыска сотрудники полиции изъяли конвейерное оборудование, пищевые ароматизаторы, систему фильтрации воды, документацию и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятая жидкость направлена на экспертизу для определения ее состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. МВД России напоминает гражданам, что приобретение и употребление контрафактного алкоголя чрезвычайно опасно и призывает немедленно сообщать в полицию о фактах его продажи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре полиция пресекла деятельность подпольных изготовителей суррогатного алкоголя в Петербурге.

В октятбре прошлого года в Гатчинском районе Ленобласти два человека отравились контрафактной продукцией.

Ранее полиция в ходе рейда по выявлению контрафактной продукции изъяла около 48 тонн суррогатного алкоголя и свыше 400 тыс. сигарет, а также ликвидировала подпольные цеха и склады в Ленобласти.