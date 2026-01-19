Участник программы «Время героев» Шуваев стал замгубернатора Иркутской области

Tекст: Вера Басилая

Александр Шуваев, участник программы «Время героев» и Герой России, назначен заместителем губернатора Иркутской области, сообщается на сайте «Время героев».

За свои боевые заслуги Шуваев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

В июне 2025 года он стал одним из 85 участников второго потока программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии. Наставником Шуваева на этапе обучения выступает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Шуваев подчеркнул значимость программы для перехода на государственную службу.

«Наша цель – системно усилить социальную поддержку семей участников СВО, включая доступную медицинскую помощь, а также расширить программы трудоустройства и жилищной поддержки. Каждое решение будет направлено на то, чтобы семьи получали комплексную, своевременную и быструю помощь», – заявил Шуваев.

Губернатор Кобзев отметил, что для региона большая честь работать с таким человеком, как Шуваев, и выразил уверенность, что его опыт в спецоперации поможет не только развитию поддержки участников СВО и их семей, но и Иркутской области в целом. Он добавил, что знания, умения и навыки нового заместителя будут направлены на защиту интересов жителей региона.

Напомним, ранее более 70 участников программы «Время героев» заняли новые должности.

