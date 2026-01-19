Пентагон приготовился к переброске 1,5 тыс. военных США в Миннесоту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пентагон приказал примерно 1,5 тыс. военнослужащих быть в готовности к возможной отправке в Миннесоту, передает AP.

По данным двух чиновников оборонного ведомства, приказ коснулся двух батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии, базирующихся на Аляске и специализирующихся на действиях в арктических условиях.

Один из источников сообщил, что войска приведены в готовность на случай применения Дональдом Трампом Акта о подавлении мятежей – закона XIX века, позволяющего привлекать регулярные войска к поддержанию общественного порядка. Такой шаг обсуждается на фоне протестов против ужесточения иммиграционной политики властей США.

Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл в письменном заявлении не стал отрицать факт выдачи приказа, отметив: «Военные всегда готовы выполнить распоряжения главнокомандующего, если потребуется».

Ранее Трамп в соцсетях пригрозил применить закон 1807 года, если «коррумпированные политики Миннесоты не прекратят нападения на сотрудников иммиграционной службы». Позже он заявил журналистам, что пока не видит в этом необходимости, но «использует его, если потребуется».

Губернатор Миннесоты Тим Уолз обратился к президенту с призывом не направлять дополнительные войска, попросив снизить напряженность и остановить «кампанию возмездия».

