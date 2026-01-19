Суд приговорил инженера к 13 годам за шпионаж в пользу Швеции

Инженер Взводнов получил 13 лет колонии за передачу данных спецслужбам Швеции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд в Петербурге приговорил инженера-конструктора Михаила Взводнова к 13 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Швеции, сообщает ТАСС.

Решение Ленинградского областного суда было оставлено в силе Вторым апелляционным судом общей юрисдикции. Кроме срока в колонии строгого режима, Взводнову назначен штраф 250 тыс. рублей и год ограничения свободы.

В ФСБ уточнили, что Взводнов, имея вид на жительство в Финляндии, передавал шведской разведке сведения военно-технического характера. Служба отметила, что, по данным следствия, представители спецслужб Швеции действовали также в интересах Украины, пытаясь получить информацию о вооружении и технике российских войск, используемых в ходе спецоперации на Украине.

Россиянин ездил из Финляндии в Россию, где под строгой конспирацией собирал секретные данные и хранил их в загородном доме. В ФСБ заявили: «Согласно полученным инструкциям от шведских спецслужб, передача указанной информации должна была производиться в заранее оговоренное время бесконтактным способом через тайниковые закладки».

Взводнова задержали весной 2023 года при попытке передачи тайника. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Приговор вступил в силу, а ранее сообщалось, что инженер собирал сведения о расположении оборонных предприятий, средств ПВО и личном составе российских войск в Ростове-на-Дону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лефортовский суд Москвы отправил гражданина России Взводнова М.Н. под арест. Следствие подозревает его в государственной измене.