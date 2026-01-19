  • Новость часаЧисло жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США придумали новую схему влияния на весь мир
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Власти Испании назвали крушение поездов «крайне странным»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    Прирост запасов угля в России вдвое превысил добычу
    19 января 2026, 10:06 • Новости дня

    Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в мошенничестве

    Полиция Пхукета задержала россиянина по подозрению в банковском мошенничестве

    Tекст: Мария Иванова

    На острове Пхукет 25-летний гражданин России был задержан по подозрению в использовании поддельных документов для открытия банковского счета и получения денег мошенническим путем.

    Полиция провинции Пхукет задержала гражданина России по подозрению в мошенничестве, передает ТАСС.

    По данным газеты Thai Post, 25-летний Кайрат Жумагалиев подозревается в использовании банковского счета, открытого на поддельные документы, для получения денег, которые, как предполагается, были получены мошенническим путем.

    В операции участвовали сотрудники иммиграционной службы и полицейского участка района Кату. При задержании у Жумагалиева изъяли более 60 вещественных доказательств, среди которых оказались мобильные телефоны и банковские карты.

    Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств дела. В полиции подчеркивают, что разоблачение подобных схем – важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями на территории Таиланда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Пхукета задержала россиян за продажу галлюциногенных грибов.

    8 января в Таиланде полиция задержала гражданина России за нелегальную работу гидом.

    А в конце прошлого года власти Таиланда арестовали бывшего депутата Приморского края Дмитрия Назарца по подозрению в организации незаконного вывоза древесины на крупную сумму.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (24)
    18 января 2026, 11:04 • Новости дня
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Абсурдные прогнозы» сбываются, следует из последних мировых новостей. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, приведя примеры новостных сюжетов в своем Telegram-канале.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что так называемые абсурдные прогнозы, которые он готовил в 2022–2024 годах, начали сбываться . Как подчеркнул Медведев, «сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются».

    В качестве примеров он упомянул заявления французских официальных лиц о планах поставить на голосование вопрос о выходе страны из НАТО. В перечень вошла и оценка лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, назвавшей правящий на Украине режим фашистским.

    Медведев также указал на позицию президента Молдавии Майи Санду и премьера Александра Мунтяну, которые, по его словам, поддерживают идею ликвидации республики и объединения с Румынией.

    В числе других приведенных примеров оказались сообщения о подготовке Соединенных Штатов к атаке на Гренландию и планах американского лидера объявить о контакте людей с инопланетянами. Медведев отдельно выделил новость о том, что европейские страны могут быть наказаны пошлинами за защиту в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования войск беспилотниками.

    Он назвал актуальные цифры набора контрактников в вооруженные силы России за 2025 год.

    Также Медведев описал реакцию Европы на захват Трампом Гренландии.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 17:56 • Новости дня
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    Бундесвер заявил об успешном завершении миссии в Гренландии
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкие военные заявили о выполнении задач в рамках миссии в Гренландии, отметив положительный опыт сотрудничества с датскими коллегами.

    Бундесвер завершил выполнение задачи в рамках миссии в Гренландии, передает ТАСС. Представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук заявил: «Мы выполнили нашу первоначальную задачу – изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки». По его словам, сотрудничество с датскими военными было «очень позитивным и конструктивным».

    Милевчук отметил, что группа немецких военных теперь возвращается домой с собранными результатами. Он добавил, что все цели первой фазы миссии были достигнуты, несмотря на то, что изначально ожидался более продолжительный срок пребывания в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию и вылетела из Нуука.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.


    Комментарии (38)
    18 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Валиева объявила о возвращении на лед
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фигуристка Камила Валиева сообщила о планах показать новую программу на Кубке Первого канала и принять участие в чемпионате России по прыжкам.

    О возвращении на лед Камила Валиева объявила в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Спортсменка отметила, что впервые продемонстрирует одну из своих новых программ на Кубке Первого канала, и назвала это событие для себя особым праздником.

    Валиева поделилась, что очень волнуется перед предстоящими соревнованиями, но испытывает сильное желание вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. «Друзья, у меня для вас новость – я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала – для меня это будет особенный праздник. Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала Валиева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года. Жители Пекина устроили дождь из игрушечных медведей для Валиевой. Валиева поделилась советом, который получила от Бурунова.

    Комментарии (12)
    18 января 2026, 17:59 • Новости дня
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что в случае дальнейших изменений на мировой арене США могут получить Гренландию, а трансатлантическое единство частично восстановится.

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев заявил: «Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено», передает РИА «Новости».

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев


    Ранее сообщалось, что после резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры.

    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Комментарии (22)
    18 января 2026, 11:18 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    Дмитриев посоветовал Каллас не пить перед публикациями в X
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас по поводу пошлин США на европейские товары, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X Дмитриев обратился к Каллас с советом: «Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они "станут беднее" – не демонстрация силы, о которой вы думаете».

    Ранее Кая Каллас заявила, что новые пошлины на европейские товары, введенные Вашингтоном из-за военных учений в Гренландии, приведут к тому, что и США, и Евросоюз станут беднее. По словам Каллас, такие действия могут отвлечь НАТО от предоставления поддержки Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила, что из-за сложной ситуации в мире сейчас самое время начать пить.

    Комментарии (18)
    18 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    Bild: Немецкие военные внезапно покинули Гренландию
    @ Julia Waschenbach/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группа из 15 военнослужащих бундесвера неожиданно покинула Гренландию и вылетела из Нуука, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, немецкие офицеры и солдаты были замечены при посадке на рейс авиакомпании Icelandair, завершив свою миссию досрочно. Миссия предполагалась в рамках деятельности НАТО по приглашению Дании, а прибыла немецкая группа на остров всего несколькими днями ранее.

    По информации издания, приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром, после чего были срочно отменены все встречи и мероприятия с участием военнослужащих. Публичных объяснений или официальных комментариев со стороны Берлина на данный момент не поступало. Еще накануне руководитель группы Штефан Паули подчеркивал, что военные ожидают решения Берлина по дальнейшим действиям.

    Причины столь внезапного отъезда остаются неизвестными. В прессе выдвигаются версии, что это может быть связано с резким обострением ситуации вокруг Гренландии и новыми торговыми угрозами, которые озвучил президент США Дональд Трамп, однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев


    В воскресенье политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. По его словам, Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    Комментарии (25)
    18 января 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин: Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км

    Tекст: Ольга Иванова

    Подразделения российских войск после взятия Закотного приблизились к Славянску, расстояние до города составляет примерно 30 км сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Подразделения Вооружённых сил России после освобождения населённого пункта Закотное приблизились к Славянску, до которого осталось порядка 30 км, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    «Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска», – заявил Пушилин.

    По его словам, продвижение российских подразделений продолжается на этом направлении. Пушилин подчеркнул, что освобождение Закотного стало важным этапом в развитии наступления. Ожидается дальнейшее развитие событий в районе Славянска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили сразу два населенных пункта – Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области. Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Жовтневое в Запорожской области.

    Комментарии (14)
    19 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    Министр транспорта Испании Пуэнте назвал сход с рельсов поездов крайне странным
    @ Francisco J. Olmo/Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Железнодорожная авария в провинции Кордова, которая привела к гибели 21 человека, «выглядит крайне странной», заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

    Пуэнте сообщил на пресс-конференции, что причины схода с рельсов двух скоростных поездов в провинции Кордова пока остаются неизвестными, передает РИА «Новости».

    «Авария выглядит крайне странной. Она произошла на прямом участке. И действительно, все эксперты в области железнодорожного транспорта, которые сегодня находились здесь, в этом центре, а также те, с кем мы смогли проконсультироваться, крайне удивлены случившимся», – сказал министр.

    По словам Пуэнте, участок железной дороги был обновлен в мае 2025 года, а один из сошедших с рельсов поездов считался «относительно новым» – его возраст составляет около четырех лет.

    Министр подтвердил, что в результате происшествия погиб 21 человек, однако отметил, что позднее эта информация может быть скорректирована. Около 30 человек были доставлены в медицинские учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Адамусе состав, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, вызвав сход с рельсов второго поезда, отправившегося из Мадрида в Уэльву.

    Комментарии (4)
    18 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    Sky News: Трамп не блефует в намерениях получить Гренландию
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп, по оценке дипломатов, серьезно настроен добиться контроля над Гренландией, несмотря на жесткие возражения Евросоюза и Дании, пишет Sky News.

    Ситуация вокруг Гренландии становится критической для Европы и НАТО, пишет Sky News. По словам одного из высокопоставленных европейских дипломатов, «ситуация критическая». Другие источники также называют происходящее «беспрецедентным», «чрезвычайным» и «серьезным».

    Президент США Дональд Трамп, как отмечается, не блефует в своих намерениях по поводу Гренландии. По мнению датского правительства, американский лидер серьезно настроен на получение контроля над островом, и сейчас основной вызов – найти хоть какой-то компромисс. Однако позиции США и Евросоюза, а также Дании и самой Гренландии, полностью несовместимы: американцы настаивают на передаче суверенитета, а европейцы категорически исключают подобное развитие событий.

    Дания готова к диалогу, но единственное, что для Копенгагена неприемлемо – это уступка территории. США могут увеличить военное присутствие, переименовать военную базу или обсуждать доступ к стратегическим ресурсам, но передача Гренландии в принципе исключается. В частных разговорах американская позиция совпадает с публичными заявлениями Трампа: по мнению Вашингтона, только переход Гренландии под управление США якобы обеспечивает защиту от «китайских и российских угроз».

    В то же время внутри администрации США, по данным издания, нет единого взгляда на разумность такого курса, однако окончательное слово всегда остается за президентом. Европейские страны, по мнению автора, устали уступать США, и в этот раз настроены твердо: уступки по вопросу территории невозможны, несмотря на угрозы тарифных войн со стороны Вашингтона. Гренландия остается крайне важной с точки зрения геополитики и безопасности в Арктике, но ЕС убежден, что союзнические отношения возможны и без смены суверенитета этого региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия отправила на защиту Гренландии от США тринадцать солдат.

    Дональд Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками».

    Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    Комментарии (12)
    18 января 2026, 17:33 • Новости дня
    Юрист заявил о рисках для Долиной из-за затягивания с передачей квартиры

    Юрист Соловьев сообщил о рисках для репутации Долиной из-за передачи квартиры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Певица Лариса Долина может столкнуться с серьезными репутационными последствиями из-за затягивания передачи квартиры новой собственнице, заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

    «Думаю, что сейчас общественное восприятие происходящего вышло на некую критическую точку. Дальнейшее чинение препятствий добросовестному приобретателю может существенно повысить репутационные риски для Долиной», – отметил Соловьев, передает РИА «Новости».

    Накануне Соловьев сообщил, что окончательное завершение спора вокруг квартиры Ларисы Долиной возможно только после передачи ключей и подписания всех документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист по недвижимости Галина Земскова заявила, что снятие ареста с квартиры в Хамовниках, ранее проданной Ларисой Долиной, может занять более трех месяцев при наличии нескольких исков.

    12 января Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство против Ларисы Долиной и сообщило, что у артистки есть четыре дня на добровольное исполнение решения суда по вопросу квартиры.

    До этого покупатель квартиры Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи.

    Комментарии (7)
    18 января 2026, 16:37 • Новости дня
    Вяльбе заявила о прекращении выдачи нейтрального статуса лыжникам

    Вяльбе: Никто из лыжников больше не получит нейтральный статус

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не смогут получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

    Вяльбе отметила: «Все наши спортсмены находятся в тех или иных ведомственных структурах. Кто-то в Росгвардии, кто-то в ЦСКА, кто-то в «Динамо». У них есть ведомственные соревнования, они получают там зарплату. Нечего это со мной обсуждать, это их работа», передает РИА «Новости».

    Вяльбе добавила, что вопрос получения нейтрального статуса для новых спортсменов больше не актуален и она не планирует его обсуждать.

    3 января Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус семи спортсменам из России, это дает им возможность участвовать в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейтральные статусы были выданы другим российским лыжникам, фристайлистам, сноубордистам и горнолыжникам. Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию на решение о недопуске спортсменов из России до турниров FIS, позволив им соревноваться как нейтральным атлетам.

    Критерии FIS предусматривают, что российские спортсмены не должны иметь добровольных связей с армией, службами безопасности России или Белоруссии и не выражать поддержки специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:02 • Новости дня
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    NYT: Европа пригрозила США торговым ответом после ультиматума Трампа по Гренландии
    @ Dwi Anoraganingrum/imago images/Future Image/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    После резкого ультиматума президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии Европа готовится ввести ответные торговые меры, сообщает The New York Times.

    Европейские лидеры категорически отвергают возможность принудительного приобретения автономной территории, которая контролируется Данией, входящей как в Евросоюз, так и в НАТО. Эксперты и аналитики говорят, что Европа может ответить только жесткими торговыми мерами, но это может обернуться серьезными экономическими и геополитическими последствиями, поскольку ЕС по-прежнему зависит от поддержки США в вопросах безопасности, сообщает The New York Times.

    Члены Европарламента уже заявили о заморозке ратификации торгового соглашения, достигнутого летом администрацией Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, внутри Евросоюза усилились призывы к ответным экономическим мерам, включая возможное применение так называемой антипринудительной инициативы, которая может затронуть крупные американские технологические компании, работающие в Европе.

    Однако лидеры ЕС остаются осторожными, отмечая, что масштабная торговая война может привести к эскалации на других направлениях – в первую очередь в оборонной сфере. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что диалог остается приоритетом, но предупредила о риске «опасной нисходящей спирали» в случае введения пошлин, пишет издание.

    Параллельно с этим европейские и датские дипломаты заявляют о тупике в переговорах с США, несмотря на формальное согласие на создание рабочей группы. Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в своих заявлениях отметили, что не допустят шантажа и давления в отношении Гренландии. Премьер Британии Кир Стармер также осудил действия Трампа и пообещал обсудить ситуацию с американской администрацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.


    Комментарии (8)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (4)
    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (3)
    Главное
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км
    В Махачкале не смогли приземлиться два самолета
    Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Times сообщила о возможном росте для США арендной платы за базы в Германии
    В Португалии не смогли избрать президента
    Лукашенко окунулся в прорубь