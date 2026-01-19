  • Новость часаЧисло жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США придумали новую схему влияния на весь мир
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке
    Валиева объявила о возвращении на лед
    Власти Испании назвали крушение поездов «крайне странным»
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии
    Восемь стран НАТО выразили солидарность с Гренландией и Данией
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины
    Прирост запасов угля в России вдвое превысил добычу
    19 января 2026, 10:02 • Новости дня

    Фицо удивился смене риторики ЕС по России после запрета пролета на парад Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо отметил, что страны ЕС, недавно запретившие воздушный коридор для пролета на парад Победы, теперь обсуждают диалог с Москвой.

    Роберт Фицо сообщил о перемене риторики ряда стран ЕС, не разрешивших в мае 2025 года пролет над своей территорией для участия в параде Победы в Москве, передает ТАСС.

    По его словам, несколько месяцев назад эти страны запрещали пролет самолетов, направлявшихся на торжества в честь победы над фашизмом, а теперь стали говорить о необходимости диалога с Москвой и президентом России Владимиром Путиным.

    Фицо лично посетил российскую столицу в мае, где участвовал в параде Победы на Красной площади, официальном приеме в Кремле и церемонии возложения цветов на Могилу Неизвестного Солдата. На мероприятиях 9 мая он был с нагрудным значком с логотипом 80-летия Победы.

    При этом прибалтийские страны и Польша приняли решение закрыть небо для самолетов президента Сербии Александра Вучича и самого Роберта Фицо при их перелете в Москву на парад.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях с Евросоюзом.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о важности общения с Россией для создания новой архитектуры безопасности.

    Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование на Украине невозможно без диалога о безопасности Европы.

    18 января 2026, 10:54 • Новости дня
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    Центробанк Латвии заявил о войне Европы с Россией
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа уже находится в состоянии войны с Россией, заявил глава Центробанка Латвии Мартиньш Казакс.

    Казакс в интервью Financial Times отметил, что «наивно полагать, что мы уже не воюем», передает РИА «Новости».

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о реальной подготовке Западной Европы к военному столкновению с Россией, назвав такую политику опасной.

    6 декабря Орбан уточнил, что Евросоюз готовится к возможному военному конфликту с Россией, но он планирует этому противодействовать.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии проводят учения, отрабатывая сценарии применения статьи 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Комментарии (24)
    18 января 2026, 23:20 • Новости дня
    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США

    Глава ведущей фракции ЕП Вебер: Ратификация договора ЕС и США приостанавливается

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение о приостановке процедуры ратификации торгового соглашения между Евросоюзом и США из-за угроз со стороны Вашингтона, сообщил Манфред Вебер – глава Европейской народно партии, ведущей фракции Европарламента.

    Вебер подчеркнул, что приостановка ратификации торгового соглашения стала первым четким сигналом Вашингтону, решение было принято «минувшей ночью», передает ТАСС.

    «Это означает, что Дональд Трамп не получит беспошлинный доступ своей американской продукции на внутренний рынок ЕС», – сказал Вебер, добавив, что глава американского государства «минувшей ночью многое потерял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о введении 10% пошлин на товары из европейских стран из-за спора о Гренландии. Европейская народная партия объявила, что намерена потребовать пересмотра тарифного соглашения между Евросоюзом и США.

    Весной США начали масштабную тарифную войну. Летом ЕС и США договорились о введении пошлин в размере 15% на 75% европейских поставок в США. При этом ЕС отказался от тарифов на американские товары.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии

    Политолог Рар: Европа в вопросе Гренландии сделает ставку на оппонентов Трампа внутри США

    Германский эксперт: Европа из страха раскола НАТО выведет военных из Гренландии
    @ TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры из-за страха раскола в НАТО отзовут военных из Гренландии. Брюссель попытается сделать ставку на то, что президент США Дональд Трамп откажется от притязаний на остров под нажимом американского истеблишмента, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран Европы.

    «Трамп сильно обиделся на европейских лидеров, которые «посмели» отправить нескольких солдат в Гренландию для воспрепятствования военному захвату территории со стороны США. Шаг этот был исключительно символическим. Тем не менее глава Белого дома разгневался и решил вести пошлины – как возмездие против строптивых союзников», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Думаю, европейские страны из-за страха раскола в НАТО в ближайшее время отзовут свой персонал с датского острова. Тем более там отсутствует всякая инфраструктура вроде казарм для принятия военных. А спать в палатках холодно. В Европе, однако, надеются, что оппозиционный настрой к американскому лидеру в части истеблишмента и ряде институтов перерастет в запрет нападения на Гренландию», – указал он.

    «Что касается украинского кризиса, то нелояльное поведение европейских партнеров развязывает Трампу руки с тем, чтобы искать примирение на Украине через прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обходя и деморализуя лидеров стран Европы», – детализировал собеседник.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту, на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (3)
    18 января 2026, 11:37 • Новости дня
    ЕС увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в январе-ноябре 2025 года увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы, следует из данных Евростата.

    Евросоюз значительно увеличил импорт российских удобрений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. За одиннадцать месяцев 2025 года объем закупок достиг 1,523 млрд евро, что стало максимальным показателем за последние четыре года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года страны ЕС приобрели российских удобрений на 1,516 млрд евро.

    Особенно заметным рост оказался в ноябре: тогда Евросоюз сразу удвоил объем импорта по сравнению с предыдущим месяцем, доведя сумму закупок до 118,5 млн евро. Рекордным, однако, остается 2021 год, когда за этот же период ЕС приобрёл российских удобрений на 2,4 млрд евро.

    Крупнейшим покупателем среди стран Евросоюза в январе-ноябре 2025 года стала Польша, закупившая продукции на 555,1 млн евро. Следом за ней идут Германия (160,8 млн евро), Румыния (117,9 млн евро), Испания (112,4 млн евро) и Франция (104,3 млн евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша увеличила объемы ввоза российских удобрений до рекордных показателей.

    Европейский союз нарастил импорт российских удобрений, несмотря на введенные пошлины.

    Эксперты ранее предупреждали, что полный запрет российских удобрений приведет к тяжелым последствиям для экономики ЕС.

    Комментарии (11)
    18 января 2026, 12:56 • Новости дня
    В Венгрии призвали Каллас уйти в отставку после слов о России и Гренландии

    Аналитик Кошкович призвал Каллас уйти в отставку из-за слов о Гренландии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович призвал главу дипломатии ЕС Каю Каллас уйти в отставку на фоне ее высказываний о России и Гренландии.

    В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Кошкович написал: «Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку», передает РИА «Новости».

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X.

    В воскресенье Кая Каллас сообщила, что спор вокруг Гренландии не должен отвлечь внимание НАТО от помощи Киеву. Она выразила опасение, что конфликт между США и ЕС способен привести к обнищанию Европы и Америки. По ее мнению, что Россия и Китай получают выгоду от разногласий между странами Запада.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Политолог Ткаченко: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов

    Эксперт: Лидеры Европы попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов
    @ Henrik Josef Boerger/DPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа на фоне введения тарифов главой Белого дома Дональдом Трампом попытается сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов. Брюссель сделает ставку на юридическую сторону вопроса и недопустимость разрыва прошлогодней экономической сделки с Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп объявил о введении 10-процентных пошлины на импорт из восьми стран НАТО.

    «Думаю, реакция Европы будет осторожной, хотя шок в Брюсселе сегодня совершенно невероятный. Европейские институты будут изучать имеющуюся правовую базу, указывая, что тарифы, по сути, отменяют прошлогоднюю торговую сделку между ЕС и США», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник напомнил, что Манфред Вебер, глава Европейской народной партии, уже заявил, что из-за угроз Трампа «согласование сделки невозможно», а одобрение снижения тарифов на американские товары должно быть заморожено.

    «Эта сделка была результатом очень тяжелых переговоров и потерей лица председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В итоге же Европа получает новый тяжелый удар. И все это происходит на фоне угрозы европейскому суверенитету, потери контроля территорий, безопасности Северной Атлантики», – отметил спикер.

    «Кроме того, Европа полностью порвала связи с Россией и состоит в напряженных отношениях с Китаем. Попытки Брюсселя создать благоприятный торговый режим в Латинской Америке также буксуют и рискуют быть сорванными под нажимом французских и восточноевропейских аграриев. В этой ситуации европейские лидеры попытаются сохранить риторику торга с США, а не ультиматумов», – продолжил аналитик.

    «Брюссель надеется решить вопрос в юридической плоскости с помощью заявлений в профильные международные, европейские и американские инстанции. Их позиция состоит в том, что сейчас работает Единое европейское экономическое пространство. В каждом товаре ЕС заложена солидная добавочная стоимость производителей из других стран. Следовательно, тарифы Трампа бьют по всей Европе, а не только по восьми указанным государствам», – уточнил он.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт из восьми стран НАТО до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии, сообщает Axios. Тарифы введены в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.

    «США открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любой из этих стран. Они подвергли себя риску, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту на протяжении многих десятилетий», – сказал он.

    Пошлины вступят в силу 1 февраля и увеличатся до 25% с июня. Они поставят под угрозу недавно заключенные торговые соглашения с Евросоюзом и Британией, предупреждают в европейском экспертном сообществе.

    Трамп ранее часто сетовал на то, что США субсидируют безопасность союзников по НАТО, а совсем недавно заявил, что Америка должна контролировать Гренландию, чтобы противостоять угрозам со стороны Китая и России.

    Дания и Гренландия, где в субботу прошли протесты против США, осудили угрозы Трампа и призвали Белый дом пересмотреть свой подход. Все восемь союзников по НАТО, в отношении которых введены пошлины, выразили солидарность с Копенгагеном. Послы 27 стран Евросоюза соберутся в воскресенье на экстренное совещание.

    Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что сенаторы-демократы заблокируют введение пошлин. «Безрассудные тарифы Трампа уже привели к росту цен и нанесли ущерб нашей экономике», – приводит The Hill слова законодателя.

    Стоит отметить, что все восемь членов НАТО, против которых Трамп решил ввести пошлины за Гренландию, являются главными странами «коалиции желающих» – союзников Украины. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что американский лидер скоро признает этот европейский проект главной помехой урегулированию украинского кризиса.

    Комментарии (2)
    19 января 2026, 08:51 • Новости дня
    Покупку Гренландии США назвали катастрофическим сигналом для Украины

    Guardian: Возможная покупка Гренландии США ослабит позиций ЕС для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная покупка Гренландии Соединенными Штатами, о чем ранее заявлял Дональд Трамп, может стать катастрофическим сигналом для Украины, сообщает The Guardian.

    Издание пишет, что возможная покупка Соединёнными Штатами Гренландии, входящей в состав Дании, станет катастрофическим сигналом для Украины, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в публикации, обсуждение сделки было инициировано президентом США Дональдом Трампом, и подобные уступки по продаже территории страны-члена ЕС вызывают серьёзные опасения.

    В материале приводится мнение о том, что «уступки в рамках навязываемой продажи территории страны-члена ЕС пошлют Украине катастрофический сигнал о ЕС как о геополитическом акторе и его приверженности обязательствам». Отмечается, что Гренландия хотя и вышла из состава Европейского сообщества в 1985 году, всё ещё ассоциируется с ЕС.

    Ранее в The New York Times подчеркивалась значительная зависимость Европы от США в вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина призвала не раздувать напряженность из-за Гренландии и подчеркнула, что главная драма сейчас разворачивается на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что введение пошлин против стран ЕС по вопросу Гренландии может привести к ухудшению отношений между Европой и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что спор по Гренландии не должен отвлекать НАТО от оказания помощи Киеву.

    Эксперты видят в давлении Дональда Трампа на европейские страны новые возможности, которые могут ускорить урегулирование ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    Медведев спросил о понимании «болванами из ЕС» смысла слогана MAGA
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично поинтересовался, поняли ли «болваны» в Европе суть слогана президента США Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) пост, в котором обратился к европейским политикам, передает РИА «Новости».

    В сообщении он провел параллель между лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и возможными последствиями для Европы.

    Медведев написал: «Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?».

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Евросоюз рассматривает возможность ответных мер против США, включая пошлины на сумму 93 млрд евро.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин против стран Евросоюза из-за Гренландии может спровоцировать ухудшение отношений между Европой и США.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 14:39 • Новости дня
    Мировые лидеры собрались в Швейцарии для обсуждения будущего нестабильного мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    В швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, где главной интригой станет участие американского лидера Дональда Трампа и обсуждение его возможных шагов на мировой арене, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, в Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который собрал мировых лидеров, представителей бизнеса и гражданского общества для обсуждения ключевых проблем современности – от войн и экономики до искусственного интеллекта и геополитики.

    Главным гостем Давоса стал президент Дональд Трамп, прибывший с внушительной делегацией, в которую вошли министр финансов Скотт Бессент и специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

    Как отмечают американские и европейские аналитики, на форуме обсуждаются такие темы, как конфликт между Россией и Украиной, перспективы мировой торговли, угроза вторжения Китая на Тайвань и нестабильность на Ближнем Востоке из-за протестов в Иране. Франсуа Олланд, бывший президент Франции, в интервью подчеркнул: «Дональд Трамп – президент США, и любой президент этой страны влияет на весь мир». По его словам, Трамп использует угрозу силы для достижения экономических целей, но не стремится развязывать новые войны.

    Американская консалтинговая компания Eurasia Group в свежем докладе назвала США главным источником глобальных рисков в 2026 году. По мнению главы Eurasia Group Иана Бреммера, Вашингтон все меньше склонен к роли «глобального полицейского» и инициатора свободной торговли, а Трамп лишь ускоряет эти процессы. Эксперты полагают, что ограничения внутри политической системы США будут сдерживать действия президента, несмотря на его влияние.

    В сфере торговли бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик ожидает, что Трамп продолжит использовать тарифы как основной инструмент давления; Верховный суд США готовится рассмотреть законность введенных пошлин. При этом США составляют только около 14% мировой торговли, а их партнеры все чаще заключают сделки друг с другом, как это недавно сделали Евросоюз и страны Южной Америки.

    Одной из ключевых тем форума остается энергетика: профессор Гарвардского университета Меган О’Салливан отметила, что после начала спецоперации на Украине цены на энергоносители резко выросли, а конкуренция между державами усилилась. Китай, по оценке профессора Дэвида Шамбо, продолжит инвестировать в технологии и укреплять позиции на глобальных рынках; страна готовится к визиту Трампа весной.

    В Иране в начале 2026 года вспыхнули массовые протесты на фоне экономического кризиса, а часть демонстрантов требует возвращения к монархии. Франсуа Олланд считает, что возможные перемены в Иране могут радикально изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке, вернув стабильность региону.

    Всемирный экономический форум, зародившийся как встреча бизнес-лидеров в 1971 году, превратился в масштабную платформу для обмена мнениями между мировыми лидерами, экспертами и журналистами. Однако, по признанию участников, за кулисами форум остается местом деловых договоренностей и стратегического нетворкинга, а перевод разговоров элиты в реальные действия по-прежнему вызывает сложности.

    Накануне дипломаты из ЕС сообщили, что в воскресенье в Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз США ввести новые пошлины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию, чтобы подготовиться к учебным маневрам Arctic Endurance, которые в будущем станут регулярными. Вашингтон заявил, что Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия «играют в очень опасную игру вокруг Гренландии». США объявили о введении 10-процентных пошлин на товары из этих стран.

    Комментарии (0)
    18 января 2026, 15:57 • Новости дня
    Финский политик Мема поблагодарил Путина за готовность к диалогу с Европой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его открытость к диалогу с Европой, несмотря на антироссийскую риторику западных государств.

    Мема в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) отметил, что Россия ценит мир и стремится к хорошим отношениям с Европой, несмотря на то, что, по его словам, Европа в последние годы придерживалась антироссийского курса и разжигала опосредованную войну на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы должны быть благодарны за высказывания президента Путина о восстановлении диалога с нами, но для изменения курса еще предстоит много работы на уровне ЕС», – подчеркнул он.

    Политик добавил, что нынешние намерения Европы пока нельзя считать поводом для оптимизма, напряженность между сторонами остается крайне высокой. В этой ситуации Мема призвал европейские страны пересмотреть свою политику и «в корне изменить ее опасную траекторию».

    Накануне член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выразил недоумение из-за слов главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости новых антироссийских санкций, отметив ущерб для финской экономики.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине, рассматривается кандидатура президента Финляндии Александра Стубба.

    Финляндия занимает шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (2)
    19 января 2026, 01:58 • Новости дня
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    FT: ЕС рассматривает возможность введения пошлин против США на 93 млрд евро
    @ Giovanni Guarino/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает возможность ответных шагов против США из-за ситуации вокруг Гренландии, включая пошлины на сумму 93 млрд евро, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным Financial Times, в ЕС «рассматривают возможность введения в отношении США пошлин на сумму 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО, выступающих против его кампании по захвату Гренландии», передает РИА «Новости».

    Эти шаги обсуждались в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе, где запланированы встречи европейских лидеров с президентом США, передает ТАСС.

    «Если это продолжится, и [Трамп] будет использовать чисто мафиозные методы, то под рукой есть ясные инструменты возмездия», – сказал один из европейских дипломатов. При этом в ЕС намерены «публично призывать к спокойствию и дать ему возможность сделать шаг назад». Собеседник издания отметил, что Брюссель намерен действовать по принципу «кнута и пряника». Большинство стран ЕС выступают за дипломатическое урегулирование разногласий, прежде чем угрожать Вашингтону ответными действиями.

    Другой источник подчеркнул, что необходимо снизить уровень напряженности. Еще один чиновник выразил надежду, что угроза ответных мер сможет усилить давление на администрацию Трампа со стороны американских конгрессменов, отметив: «Ситуация уже не оставляет пространства для компромиссов, поскольку мы не можем передать Гренландию. Разумные американцы также знают, что он только что открыл ящик Пандоры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из восьми стран НАТО из-за спора о Гренландии. Пошлины вступят в силу первого февраля и увеличатся до 25% с июня.

    На ваш взгляд
    На какую следующую страну нападут США?







    Результаты
    28 комментариев


    Комментарии (0)
    18 января 2026, 14:43 • Новости дня
    Евросоюз начал обсуждать меры против США из-за новых пошлин

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские лидеры рассматривают возможность жесткого ответа на введенные президентом США Дональдом Трампом тарифы против стран, поддержавших Гренландию, обсуждается применение торговых инструментов, сообщают СМИ.

    Европейские лидеры обсуждают возможность ответных мер на решение Трампа ввести тарифы против стран, поддержавших Гренландию, сообщает Politico.

    Ранее Европа воздерживалась от жёстких шагов в ответ на давление США, опасаясь возможного выхода Соединённых Штатов из НАТО. Однако, по мере того как Трамп усиливает свои требования по Гренландии, в ЕС растёт поддержка идеи более решительных контрмер, сообщает издание.

    Глава фракции «Обновляя Европу» в Европарламенте Валери Хайер призвала готовиться к «целенаправленным и соразмерным ответным мерам», подчёркивая, что «активация Инструмента противодействия экономическому давлению должна быть явно рассмотрена». Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что Европа готова к «единому и скоординированному» ответу, если новые тарифы США будут подтверждены.

    В то же время некоторые европейские страны, ориентированные на экспорт, опасаются полномасштабного торгового конфликта с США из-за Гренландии, где проживает всего 57 тыс. человек. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович назвал ратификацию нового торгового соглашения с США «очень сложной» из-за текущих разногласий, но отметил, что недавний договор с Латинской Америкой способен компенсировать негативные последствия новых тарифов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные прибудут в Гренландию для подготовки к маневрам Arctic Endurance.

    США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии.

    В Брюсселе состоится экстренное совещание послов стран Евросоюза из-за угроз Вашингтона ввести новые пошлины.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 03:32 • Новости дня
    ЕС превысил собственную квоту на импорт российского алюминия

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз импортировал по итогам ноября более 290 тыс. тонн российского алюминия, хотя сам же установил для себя лимит в 275 тыс. тонн на 2025 год, следует из данных Евростата.

    Поставки российского алюминия в Евросоюз по итогам января-ноября оказались на 6% выше годовой квоты, установленной для 2025 года в рамках 16-го пакета санкций. Полное прекращение импорта должно произойти к концу 2026 года, передает РИА «Новости».

    Крупнейшими покупателями алюминия из России стали Италия и Польша, каждая из которых приобрела четверть от общего объема экспорта. Испания заняла второе место с долей 22%, а Греция оказалась на третьем месте с 11%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила экспорт титана и изделий из него в страны Евросоюза в ноябре 2025 года до рекордных показателей с сентября 2024 года.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 09:12 • Новости дня
    ЕС пообещал искать дипломатический выход из ситуации в Гренландии

    Bloomberg: ЕС намерен избежать контрмер против США по Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рассматривает возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Гренландии, отдавая предпочтение переговорам вместо немедленных мер против США, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, ЕС намерен сначала попытаться найти дипломатическое решение по ситуации вокруг Гренландии, при этом также изучает дополниельные контрмеры, передает РИА «Новости».

    Также Reuters сообщает, что Евросоюз на данный момент не планирует применять контрмеры против США из-за ситуации, связанной с Гренландией.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией.

    Евросоюз рассматривает возможность ответить пошлинами на сумму 93 млрд евро.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что действия США могут привести к ухудшению отношений с Европой.

    Европарламент решил приостановить ратификацию торгового соглашения с США.

    Эксперты видят в давлении Трампа на Европу новые возможности, в том числе ускорение урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 10:35 • Новости дня
    Трамп обвинил Данию в бездействии из-за «российской угрозы» для Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    США намерены устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, заявил Дональд Трамп в Truth Social.

    По его словам, такие меры принимаются на фоне бездействия Дании, которая не смогла справиться с этой проблемой.

    «НАТО на протяжении 20 лет говорит Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!» – написал Трамп в своей соцсети.

    Он подчеркнул, что США собираются взять инициативу в вопросе безопасности этого региона.

    На ваш взгляд
    США аннексируют Гренландию?





    Результаты
    11 комментариев

    Глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен заявил, что считает Россию главным источником риска для Гренландии.

    Трамп отметил, что Дания не справится с защитой Гренландии и этого недостаточно для сдерживания России и КНР.

    Посол России в Дании Владимир Барбин подчеркнул, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Число жертв крушения поездов в Испании достигло 39 человек
    Российским войскам осталось пройти до Славянска 30 км
    В Махачкале не смогли приземлиться два самолета
    Европарламент приостановил ратификацию торгового соглашения ЕС и США
    Times сообщила о возможном росте для США арендной платы за базы в Германии
    В Португалии не смогли избрать президента
    Лукашенко окунулся в прорубь