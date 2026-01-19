Ученые спрогнозировали магнитные бури уровня G4 на вторник

Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за удара плазмы Солнца

Tекст: Мария Иванова

Во вторник, 20 января, на Земле ожидаются мощные магнитные бури уровня до G4, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

Причиной станет облако плазмы, выброшенное во время вспышки X1.9 на Солнце, которое должно достичь магнитосферы планеты в середине дня по московскому времени.

Как отмечают ученые, вчерашние данные с коронографа CCOR-1 подтвердил основной мировой солнечный коронограф LASCO. Специалисты зафиксировали, что вспышка сопровождалась выбросом плазмы, направленным прямо на Землю. Первые видео LASCO показывают, как гигантское облако выглядит расширяющимся газовым шаром, летящим в сторону нашей планеты – для сравнения: диаметр Солнца составляет 1,5 млн км.

Расчетные модели движения вещества указывают, что удар по магнитосфере Земли придется примерно на полдень. Ожидается, что геомагнитные возмущения достигнут уровня G4, а вероятность магнитных бурь экстремального, пятого уровня, составит около 10%.

В ночь со вторника на среду над Россией прогнозируются исключительно сильные полярные сияния, которые, по предварительным оценкам, можно будет наблюдать почти на всей территории страны.

