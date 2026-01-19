Токаев согласился войти в «Совет мира» по Газе

Токаев согласился на предложение США войти в «Совет мира» по Газе

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп пригласил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева войти в состав «Совета мира» по управлению сектором Газа, а Казахстан – стать одним из государств-учредителей, передает ТАСС.

Пресс-секретарь казахстанского президента Руслан Желдибай рассказал, что Токаев получил официальное приглашение и одним из первых среди мировых лидеров выразил согласие на участие.

По словам пресс-секретаря, Токаев направил Трампу письмо с благодарностью и подтверждением согласия войти в состав объединения. В письме Токаев подтвердил, что Казахстан готов внести вклад в достижение мира на Ближнем Востоке, укрепление межгосударственного доверия и стабильности.

Желдибай также добавил, что в Астане не публиковали эту информацию до официального заявления администрации Трампа, считая это неэтичным, однако процесс уже начался сам по себе.

Ранее лидеры других стран также получили аналогичные предложения от США. «Совет мира» начнет работу во второй фазе мирного плана, согласованного Израилем и ХАМАС в октябре 2025 года при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

В ноябре прошлого года Трамп заявил, что Астана присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем.

Администрация США предложила Эрдогану принять участие в создании «Совета мира» для восстановления и безопасности в секторе Газа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что «Совет мира» используется США для сохранения своей гегемонии.