Краснов предложил реформировать порядок обжалования судебных решений в России

Tекст: Ольга Иванова

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступил с предложением о реформе обжалования судебных решений, передает «Коммерсант».

Он отметил, что существующая система, предусматривающая пересмотр решений мировых судей только в девяти кассационных судах, создает реальные препятствия для граждан. По словам Краснова, такие преграды возникают из-за логистических и финансовых трудностей: «Например, при обжаловании решений мировых судей Красноярского края их пересмотр осуществляется в городе Кемерово, расстояние до которого измеряется тысячами километров».

Краснов предложил передать полномочия по пересмотру решений мировых судей президиумам судов субъектов РФ. Он уверен, что это значительно повысит доступность правосудия, позволит гражданам лично участвовать в процессах по месту жительства и снизит нагрузку на кассационные суды. Соответствующие законопроекты уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение в Государственную думу.

В другом комментарии «Коммерсанту», Краснов подчеркнул необходимость пересмотра системы оплаты труда судей, поскольку их заработная плата не индексировалась несколько лет. Он заявил: «Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять».

Глава Верховного суда добавил, что особая миссия судьи должна достойно оплачиваться на всех этапах карьеры, а социальные гарантии будут увеличиваться особенно для тех, кто работает в регионах с высокой нагрузкой или опасными условиями. Краснов подчеркнул важность комплексного пересмотра подходов к материальному обеспечению как мировых, так и федеральных судей, а также работников судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил о необходимости сохранять профессиональные традиции и единые подходы к правоприменению при кадровых назначениях.