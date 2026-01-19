МВД предупредило о рассылке мошенников с фейковыми «Госуслугами»

МВД предупредило о массовой фейковой рассылке мошенников от имени «Госуслуг»

Tекст: Мария Иванова

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой мошеннической рассылке, пишет Telegram-канал УБК.

Пользователям приходят сообщения от имени «Госуслуг» с заявлением, что их электронная почта якобы не может использоваться для уведомлений и просьбой перезвонить в «техподдержку» по указанному номеру.

В МВД отмечают, что злоумышленники используют логотипы, похожие на официальные, обращаются к пользователю по имени и даже предупреждают не сообщать коды из SMS. Однако цель такого сообщения – убедить жертву самостоятельно позвонить мошенникам.

В ведомстве напомнили, что единственный официальный адрес электронной почты «Госуслуг» – no-reply@gosuslugi.ru. Все остальные подобные рассылки являются мошенническими и могут привести к утечке персональных данных или финансовых потерь. Эксперты советуют проявлять бдительность и не перезванивать по подозрительным номерам.

