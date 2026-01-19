Рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на отечественные спутники

Роскосмос: Рыбопромысловый флот с 2026 года перешел на отечественные спутники

Tекст: Мария Иванова

Российский рыбопромысловый флот с 1 января 2026 года полностью перешел на использование отечественных орбитальных группировок для передачи данных о местоположении судов, сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Теперь для этих целей используются только российские спутниковые системы – «Гонец», «Ямал» и «Экспресс».

Гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» Андрей Манойло заявил: «Переоснащение рыбопромысловых судов на спутниковые станции “Гонец” фактически началось еще в начале 2017 года, когда они начали штатно применяться на отечественных судах в качестве технических средств контроля. С этого времени процент оснащения терминалами «Гонец» постоянно рос, что послужило плавному переходу на их использование рыбопромысловой отраслью».

Эксперты отмечают, что к декабрю 2025 года надежность работы российских спутниковых станций «Гонец» на судах более чем вдвое превысила аналогичные показатели иностранного оборудования «Инмарсат». Это позволило обеспечить устойчивую и безопасную передачу данных российских рыбопромысловых судов.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия готовится запустить две новые спутниковые группировки, одна из которых будет создавать цифровые карты в реальном времени, а другая станет аналогом Starlink.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о запуске отечественной низкоорбитальной группировки для расширения покрытия связи по всей стране.