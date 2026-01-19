В Хабаровском крае юноша расстрелял автобус ради эксперимента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Молодой человек в Советской Гавани обстрелял автобус с рабочими, чтобы посмотреть на реакцию людей, передает РИА «Новости».

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, инцидент произошел в октябре 2025 года на улице Пионерской: 19-летний местный житель несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в проезжавший мимо автобус.

В результате выстрелы попали в транспортное средство, на котором рабочие возвращались домой после смены. К счастью, никто из людей не пострадал.

В прокуратуре уточнили: «Советско-Гаванский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)... На вопрос о причинах такого поведения злоумышленник сообщил, что хотел посмотреть на реакцию людей на улице». Возбужденное уголовное дело направлено в Советско-Гаванский городской суд.

Также отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину.

