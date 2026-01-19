Грумера и SMM-менеджера включили в классификатор профессий

Новый классификатор включил более 9,9 тыс. современных профессий в России

Tекст: Мария Иванова

Фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, SMM-менеджер и другие современные профессии теперь получили официальный статус в России – это предусмотрено новым классификатором профессий, с которым ознакомился ТАСС.

Каждой профессии присвоены коды и идентификаторы, связывающие их с общероссийским классификатором занятий. Например, су-шеф отнесен к поварам, а бариста теперь числится как работник прилавка, обслуживающий посетителей общественного питания.

В классификатор впервые включены такие новые профессии, как косметик-эстетист, косметолог-визажист, мастер художественной татуировки и грумер. Расширился перечень специалистов в сфере фитнеса, спа и оздоровления – теперь в нем есть фитнес-тренер, спа-менеджер, мастер камуфляжного и перманентного татуажа, а также мастер перманентного макияжа. Существенно дополнен список медицинских профессий – среди новинок нейропсихолог, врач-сексолог и врач-косметолог, а также обновлены формулировки для медсестер и акушеров.

Среди новых профессий в сфере ИТ и дизайна появились системные администраторы, аналитики больших данных, дизайнеры интерфейсов, веб-разработчики и специалисты по мультимедийным приложениям. Классификатор расширен примерно на 40 новых специальностей в графическом и мультимедийном дизайне, включая компоузера, концепт-дизайнера, риггера трехмерных моделей и лейаут-артиста. Официально признаны и профессии копирайтера, рерайтера, интервьюера, а также SMM-менеджера.

В торговле и менеджменте теперь закреплены должности промоутера, мерчендайзера, интернет-маркетолога, трейдера, инвестиционного советника и специалиста по деятельности форекс-дилера. В области управления персоналом и рисками добавлены андеррайтер, аутсорсинг-менеджер, внутренний аудитор, риск-аналитик и риск-менеджер. Среди других новых профессий – бариста, сомелье, приготовитель игристых вин, коуч, бизнес-тренер, тьютор, девелопер, медиатор, ландшафтный архитектор, флорист, агент по организации похорон и церемониймейстер.

Особое внимание уделено специальностям, связанным с технологиями: в перечне появились специалисты по беспилотным системам, по искусственному интеллекту, монтажники волоконно-оптических линий и сетей квантовых коммуникаций.

Впервые внесены композитор, аранжировщик и артист горлового пения. Ранее власти обращали внимание на отсутствие статуса у композитора и в 2023 году приняли профстандарт, который теперь учтен в классификаторе.

Документ пришел на смену классификатору, действовавшему с 1994 года. В новом списке почти 5,6 тыс. рабочих профессий и около 4,3 тыс. должностей служащих. Классификатор используется для статистического учета, регулирования миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений, начисления пенсий и оценки потребности в кадрах.

Ранее анонсировалось что с 1 января 2026 года в России вступит в силу обновленный перечень профессий рабочих и должностей служащих. Отмечалось, что изменится общероссийский классификатор профессий.