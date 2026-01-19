МВД объявило в розыск экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду

Tекст: Вера Басилая

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего заместителя министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергея Гайду, передает ТАСС.

В базе розыска МВД указано, что Гайда разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется.

В правоохранительных органах сообщили, что экс-чиновнику предъявлено обвинение в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере. Также была установлена его связь с делом о коррупции других представителей регионального правительства.

Сергей Гайда с 2014 по 2019 год занимал руководящие должности в министерствах энергетики, ЖКХ и социальной политики Свердловской области. По данным открытых источников, он сейчас находится за пределами России.

Ранее бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов был приговорен к пяти годам условно.

