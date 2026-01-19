Число жертв схода скоростных поездов в Испании достигло 24 человек

RTVE: Число погибших при сходе поездов в Испании достигло 24 человек

Tекст: Мария Иванова

Число погибших в результате крушения скоростных поездов в Испании достигло 24 человек, сообщает RTVE.

Как сообщает телеканал, среди пострадавших – 73 человека, включая четверых несовершеннолетних. Пятнадцать из них находятся в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости»

Авария произошла вечером 18 января, около 19.40 по местному времени. Поезд, следовавший по маршруту Малага – Мадрид, перевозил 317 пассажиров и сошел с рельсов, после чего оказался на соседнем пути.

По соседней линии в этот момент двигался еще один поезд из Мадрида в Уэльву. Этот состав также сошел с рельсов. Причины трагедии сейчас выясняются, движение поездов в районе аварии временно приостановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что железнодорожная авария в провинции Кордова выглядит крайне странной.

Ранее сообщалось что в результате схода с рельсов скоростных поездов в Испании погиб 21 человек.